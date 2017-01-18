Шестидесятилетняя жительница Великобритании Бетти Бо решила поучаствовать в эксперименте, заменив ботокс уколами коллагена, добытого от мертвых лошадей. Вполне возможно, что эта методика скоро станет косметологическим хитом, пишет Medikforum.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Англичанка Бетти Бо не сомневается, что в свои 60 теперь выглядит лет на 10 моложе благодаря пройденному ей курсу уколов красоты. Впрочем, эта мама и бабушка не прибегала к помощи ботокса или других популярных наполнителей для лица, она решила попробовать более экспериментальную терапию с использованием коллагена, добытого от мертвых лошадей.
Реализующая этот продукт компания уже открыла в Великобритании 85 салонов. Руководство компании убеждено, что сможет сделать свой продукт более популярным, чем ботокс. "В моем возрасте леди всегда хотят выглядеть моложе, — говорит Бетти. — И по мне лучше не вкалывать в себя этот очищенный белок из лабораторных бактерий под названием ботокс, а использовать нечто натуральное".
Впрочем, все зависит от того, что именно считать "натуральным". Производитель уколов красоты утверждает, что они работают за счет стимулирования выделения собственного коллагена пациента — строительного материала, который удерживает кожу изнутри и делает ее более упругой. Другие стимулирующие выделение коллагена продукты на рынке используют полимолочную кислоту, добытую из растений или кальция. А новый продукт добывается из сухожилий лошадей, которые убиваются ради добычи мяса.
По своей структуре лошадиный коллаген максимально близок человеческому. Утверждается, что инъекции от 3 до 4 мм вещества в кожу стимулируют клетки соединительных тканей на производство новых запасов коллагена. Но насколько эффективны эти уколы — судить экспертам и простым потребителям.