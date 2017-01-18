Англичанка Бетти Бо не сомневается, что в свои 60 теперь выглядит лет на 10 моложе благодаря пройденному ей курсу уколов красоты. Впрочем, эта мама и бабушка не прибегала к помощи ботокса или других популярных наполнителей для лица, она решила попробовать более экспериментальную терапию с использованием коллагена, добытого от мертвых лошадей.













Реализующая этот продукт компания уже открыла в Великобритании 85 салонов. Руководство компании убеждено, что сможет сделать свой продукт более популярным, чем ботокс. "В моем возрасте леди всегда хотят выглядеть моложе, — говорит Бетти. — И по мне лучше не вкалывать в себя этот очищенный белок из лабораторных бактерий под названием ботокс, а использовать нечто натуральное".



