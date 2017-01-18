Англичанка Бетти Бо не сомневается, что в свои 60 теперь выглядит лет на 10 моложе благодаря пройденному ей курсу уколов красоты. Впрочем, эта мама и бабушка не прибегала к помощи ботокса или других популярных наполнителей для лица, она решила попробовать более экспериментальную терапию с использованием коллагена, добытого от мертвых лошадей.



Реализующая этот продукт компания уже открыла в Великобритании 85 салонов. Руководство компании убеждено, что сможет сделать свой продукт более популярным, чем ботокс. "В моем возрасте леди всегда хотят выглядеть моложе, — говорит Бетти. — И по мне лучше не вкалывать в себя этот очищенный белок из лабораторных бактерий под названием ботокс, а использовать нечто натуральное".

Впрочем, все зависит от того, что именно считать "натуральным". Производитель уколов красоты утверждает, что они работают за счет стимулирования выделения собственного коллагена пациента — строительного материала, который удерживает кожу изнутри и делает ее более упругой. Другие стимулирующие выделение коллагена продукты на рынке используют полимолочную кислоту, добытую из растений или кальция. А новый продукт добывается из сухожилий лошадей, которые убиваются ради добычи мяса.

По своей структуре лошадиный коллаген максимально близок человеческому. Утверждается, что инъекции от 3 до 4 мм вещества в кожу стимулируют клетки соединительных тканей на производство новых запасов коллагена. Но насколько эффективны эти уколы — судить экспертам и простым потребителям.