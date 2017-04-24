Левая сторона лица кажется более красивой и привлекает больше внимания, выяснили научные сотрудники Университета Ла Троба. К такому заключению ученых привел анализ нескольких тысяч фотоснимков, принадлежавших 200 пользователям Сети.





Комментируя данный вывод, соавтор проекта, старший преподаватель экспериментальной нейропсихологии Аннука Линделл, отметила: левую сторону лица предпочитали на своих портретах даже живописцы из прошлых эпох.





"Левая сторона лица преобладает в историческом плане. Предыдущие исследования показали, что на многих знаменитых портретах художники изображают героев именно так", — сказала эксперт.



