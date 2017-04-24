Любителям селфи стоит прислушаться к словам австралийских ученых, установивших, что в определенном ракурсе лицо человека выглядит наиболее привлекательным для других. Согласно их данным, простая формула идеального фотокадра — это разворот к объективу левой стороной тела, пишет Medikforum.ru.
Левая сторона лица кажется более красивой и привлекает больше внимания, выяснили научные сотрудники Университета Ла Троба. К такому заключению ученых привел анализ нескольких тысяч фотоснимков, принадлежавших 200 пользователям Сети.
Комментируя данный вывод, соавтор проекта, старший преподаватель экспериментальной нейропсихологии Аннука Линделл, отметила: левую сторону лица предпочитали на своих портретах даже живописцы из прошлых эпох.
"Левая сторона лица преобладает в историческом плане. Предыдущие исследования показали, что на многих знаменитых портретах художники изображают героев именно так", — сказала эксперт.
Исследователь пояснила, что за восприятие левой стороны лица отвечает правое полушарие мозга, которое контролирует эмоции. Именно поэтому отношение к левой половине лица более чувственное и впечатляющее, констатировала нейропсихолог.
Она подтвердила: фотографируя себя левой рукой под небольшим углом, можно сделать наиболее удачные и комплиментарные кадры. "Ракурс с левой стороны делает лицо визуально худее, а скулы — более выразительными", — отметила специалист.