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Визажист певицы Адель раскрыл секрет ее ярких глаз

DELFI Woman
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Визажист певицы Адель раскрыл секрет ее ярких глаз
Foto: Reuters/Scanpix

Визажист Майкл Эштон поделился секретом, благодаря которому консилер больше не будет скатываться в тонкие морщинки, пишет журнал Health.com.

В теплые летние дни консилер легко забивает тонкие морщинки под глазами, и не помогают ни спрей для фиксации, ни рассыпчатая пудра.

К счастью, визажист Майкл Эштон, который работает с легендарной певицей Адель уже больше 10 лет, нашел решения для этой проблемы. Несмотря на то, что праймер Marc Jacobs Under Perfecting Coconut Eye Primer предназначен для использования на веках глаз, Эштон наносит его в область под глазами, что придает консилеру особую стойкость.

A post shared by Adele (@adele) on Nov 2, 2016 at 4:04pm PDT

"Возьмите немного праймера и нанесите его под глазами перед тем, как использовать консилер. Праймер создает гладкую и бархатную текстуру, на которую консилер ложится идеально —он создан для того, чтобы не "расползались" тени для глаз, и точно так же работает и с консилером".

A post shared by Adele (@adele) on Nov 10, 2015 at 12:16pm PST

Эштон отмечает увлажняющие свойства праймера и его способность впитывать весь излишний жир, благодаря микросферам из силикагеля и экстракту дубовой коры.

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DELFI Woman

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