"Все дело в моей личности". На чем сестра Ким Кардашьян зарабатывает свой первый миллиард

Сколько денег за полтора года может заработать бренд косметики, который распродает продукты по 29 долларов в онлайн-магазине в считанные минуты? Младшая сестра скандальной Ким Кардашьян, американская модель Кайли Дженнер рассказала журналистам, что ее компания Kylie Cosmetics за 18 месяцев заработала 420 миллионов долларов. А уже через несколько лет ее прибыль составит 1 миллиард долларов. Cosmopolitan рассказывает о невероятном успехе Кайли Дженнер.

Согласно отчету Women Wear Daily, если траектория роста Kylie Cosmetics не изменится, то через 5 лет, к 2022 году, оборот компании составит 1 миллиард долларов. Для сравнения: чтобы достичь этой отметки компании Bobbi Brown Beauty понадобилось 25 лет, а компании L'Oréal's Lancôme — 80 лет.

Foto: Vida Press

Кайли получает бешеные суммы от продаж. Когда 1 августа компанией была запущена новая коллекция косметики, то всего за один день Дженнер заработала 10 миллионов долларов. Но самым прибыльным днем стало 21 ноября, когда юная бизнес леди запустила в продажу свою праздничную коллекцию. Это принесло ей 18.9 миллионов долларов.

A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Aug 4, 2017 at 8:36am PDT