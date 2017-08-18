"Все дело в моей личности". На чем сестра Ким Кардашьян зарабатывает свой первый миллиард

Сколько денег за полтора года может заработать бренд косметики, который распродает продукты по 29 долларов в онлайн-магазине в считанные минуты? Младшая сестра скандальной Ким Кардашьян, американская модель Кайли Дженнер рассказала журналистам, что ее компания Kylie Cosmetics за 18 месяцев заработала 420 миллионов долларов. А уже через несколько лет ее прибыль составит 1 миллиард долларов. Cosmopolitan рассказывает о невероятном успехе Кайли Дженнер.
Согласно отчету Women Wear Daily, если траектория роста Kylie Cosmetics не изменится, то через 5 лет, к 2022 году, оборот компании составит 1 миллиард долларов. Для сравнения: чтобы достичь этой отметки компании Bobbi Brown Beauty понадобилось 25 лет, а компании L'Oréal's Lancôme — 80 лет.
Кайли получает бешеные суммы от продаж. Когда 1 августа компанией была запущена новая коллекция косметики, то всего за один день Дженнер заработала 10 миллионов долларов. Но самым прибыльным днем стало 21 ноября, когда юная бизнес леди запустила в продажу свою праздничную коллекцию. Это принесло ей 18.9 миллионов долларов.
По словам самой Кайли, она страстно хочет стать полноценным игроком на косметическом рынке, так как считает это захватывающим. Она хочет добиться идеальной цветопередачи оттенков продуктов в онлайн-магазинах, так как у некоторых покупателей нет возможности попробовать все в реальном магазине. "Сложно, к примеру, подобрать консилер и праймер в онлайн-магазине, поэтому я откладывала выпуск этих продуктов. Но я все равно скоро запущу их в продажу", — говорит Кайли.
Кайли думает и об открытии собственных магазинов: "Я пока еще не знаю, как это сделать, но думаю, что пора открывать магазины, чтобы люди приходили и видели Kylie Cosmetics живьем. Я этого хочу, но мы пока не решили, как это сделать и какой подход использовать".
В чем секрет успеха девушки? В ее "раскрученной" семье? Или в талантливом менеджере, являющемся по совместительству ее родной матерью? Сама Дженнер убеждена, что дело в ее личности.