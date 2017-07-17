Выглядеть безупречно каждый день: практические советы по уходу за главными "проблемными" зонами

У каждой женщины "в арсенале" имеются свои бьюти-секреты, помогающие ей поддерживать ухоженный и свежий вид. А если своих уловок мало, самое время воспользоваться практическими советами DELFI Viņa и команды Ladyshick. Они помогут за считанные минуты перевоплотиться перед важным событием и почувствовать себя холеной и красивой.

Лицо

Чтобы вернуть блеск потухшему взгляду, используйте маску из свеженатертого картофеля и держите ее в зоне вокруг глаз около 10 — 15 минут. Она выровняет морщинки и освежит нежную кожу, уставшую от средств для макияжа.

Никогда не используйте скраб вокруг глаз — это может повредить и без того нежной и тонкой коже.

Чтобы уменьшить боль при выщипывании бровей, перед процедурой воспользуйтесь увлажняющим кремом или маслом.

Утром протирайте кожу кусочками льда (в идеале — с добавлением экстрактов лечебных растений). Такая простая и быстрая процедура поможет тонизировать кожу и активизирует выработку коллагена. Если же вы не поленитесь сделать лед из травяных настоев — это также станет прекрасным антисептическим средством для снятия раздражения и лечения микротравм и акне.

Всегда пользуйтесь скрабом только после предварительного очищения и увлажнения кожи. Смывайте скраб не тоником, а теплой водой.

А в этой статье мы собрали для вас рецепты самых лучших летних масок, которые помогут вам оставаться красивыми без посещения косметологов.

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Любой увлажняющий крем и маска будет действовать более эффективно, если использовать их после банных процедур. В то же время специалисты предупреждают — нанесение крема на влажную кожу может нарушить процесс терморегуляции, и делать этого не стоит.

По словам косметологов, женщинам в возрасте после 25 лет стоит ежедневно выделять время для занятий фейсбилдингом и массажем лица — это поможет улучшить кровообращение и противостоит возникновению новых морщинок. Хотите узнать еще больше о лицевой гимнастике? Читайте подробности здесь.

Жирную и чувствительную кожу лучше всего очищать теплым отваром ромашки или крапивы.

Если неприятности доставляет сальный блеск, не советуем использовать для борьбы с ним спиртосодержащие продукты. Проблему они не решат, а вы рискуете лишь добавить к ней шелушение и раздражение.

Шея

Чтобы бороться с видимыми признаками появления второго подбородка, ежедневно выполняйте следующую процедуру: от 3 до 5 минут мягко похлопывайте по подбородку махровым полотенцем, смоченным в соленой воде (одна чайная ложка соли на стакан воды).

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А еще можно воспользоваться простой и эффективной маской для увядающей кожи шеи — для этого разомните спелый банан и подержите полученную массу на коже 10 — 15 минут, а затем сполосните прохладной водой. Содержащиеся в бананах микроэлементы благотворно влияют на кожу и питают ее.

Тело

Добавьте в привычную ванну стакан жирных сливок или молока — это прекрасное средство, одновременно очищающее и питающее кожу. А стакан свежего апельсинового сока, добавленный в ванну, поможет сделать кожу более эластичной.

Руки

Чтобы сделать кожу на локтевых сгибах более мягкой, воспользуйтесь лимоном. Разрежьте свежий лимон на две половинки и прикройте ими локти на 10 — 15 минут.

Питательная маска для рук: для ее приготовления возьмите яичный желток, столовую ложку меда и чайную ложку овсяной муки. Нанесите полученную массу на руки и держите их в хлопковых перчатках 4-8 часов.

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Женщинам после 40 лет следует выбирать для маникюра яркий лак. На то есть веская причина — люди подсознательно обращают внимание на более яркие объекты, оставляя остальные "фоном". Ухоженные руки и красивый маникюр выгодно оттенит морщинки и пигментные пятна.

Стопы

Маска для огрубевших пяток: 30 минут варите в молоке 200 г яблок, а затем взбейте все в однородную массу блендером и держите на ногах около 20 минут. Смойте теплой водой.

Натоптыши и мозоли хорошо убираются лимоном. На ночь привяжите к больному месту кусочек лимонной мякоти с коркой. Утром проблемные участки кожи будет просто обработать.

Чтобы коленки были мягкими и красивыми — раз в неделю обрабатывайте их скрабом и маслами с витамином Е.

Волосы

Блеска и легкого осветления натурального цвета волос можно вполне добиться в домашних условиях, не применяя вредные химические краски. Крепкий отвар ромашки поможет добиться золотистого тона, а отвар ревеня окрасит волосы в пепельный оттенок. Внимание! На химически-окрашенных волосах подобные домашние средства работать не будут.

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Народный медот борьбы с перхотью — две столовых ложки луковой шелухи всыпать в 500 мл кипятка и оставить настаиваться 15 минут. Полученной жидкостью споласкивать волосы после каждого мытья примерно месяц.

Чтобы избежать неприятной проблемы, сушите волосы феном на среднем режиме. Сушка будет более длительной, но и более щадащей. Кроме того, не забывайте пользоваться маслами и защитным спреем, который предотвратит перегревание волос во время сушки и укладки.