Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически

Когда нет времени часами у зеркала укладывать волосок к волоску, мы наспех схватываем волосы в хвост и бежим по делам. Вместе с Delfi Viņa мы рассказываем, как из обычного хвоста сделать стильную и практичную прическу.

Конский хвост — самая простая и любимая прическа, которую можно сделать за 2 секунды. Бьюти-блогер Milabu на своем Youtube-канале рассказывает, как обычный высокий хвост может выглядеть лучше прически из парикмахерской.

В этом видео можно увидеть 10 вариаций хвоста, где в каждой есть своя изюминка — начес, прядки, косичка. Все они делаются за считанные минуты, а выглядят на миллион.

Выберите вариацию по душе, экспериментируйте и создавайте свои варианты.

Ниже видео с подробными инструкциями. Удачи!