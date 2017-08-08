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Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически

DELFI Woman
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Выше хвост: десять вариантов самой простой и летней прически
Foto: Shutterstock

Когда нет времени часами у зеркала укладывать волосок к волоску, мы наспех схватываем волосы в хвост и бежим по делам. Вместе с Delfi Viņa мы рассказываем, как из обычного хвоста сделать стильную и практичную прическу.

Конский хвост — самая простая и любимая прическа, которую можно сделать за 2 секунды. Бьюти-блогер Milabu на своем Youtube-канале рассказывает, как обычный высокий хвост может выглядеть лучше прически из парикмахерской.

В этом видео можно увидеть 10 вариаций хвоста, где в каждой есть своя изюминка — начес, прядки, косичка. Все они делаются за считанные минуты, а выглядят на миллион.

Выберите вариацию по душе, экспериментируйте и создавайте свои варианты.
Ниже видео с подробными инструкциями. Удачи!

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DELFI Woman

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