Взрывная красота: визажист создала невероятные образы, вдохновившись бомбочками для ванны

Вдохновение находит нас в самых неожиданных местах. К примеру, бьюти-блогер Кимберли Маргарита вдохновляется бомбочками для ванны Lush и создает на себе грим невероятной красоты, пишет Cosmopolitan.com.

Компания Lush производит красочные бомбочки для ванны, которые благодаря своей палитре давно стали героями многих видео в Instagram. Однако бьюти-блогер и визажист Кимберли Маргарита пошла дальше: вдохновляясь невероятными цветовыми сочетаниями бомбочек, девушка с помощью макияжа превращает свое лицо и тело в настоящее произведение искусства.

A post shared by KIMBERLEYMARGARITA👽COLOURCREEP (@kimberleymargarita_) on Aug 29, 2016 at 7:58pm PDT

Кимберли Маргарита впервые занялась бьюти-блогингом в 2014, чтобы отвлечься от мучительной болезни. Lush вдохновляет девушку на сверкающие и яркие эксперименты — Кимберли не занимать креативности.

A post shared by KIMBERLEYMARGARITA👽COLOURCREEP (@kimberleymargarita_) on Mar 10, 2017 at 7:10pm PST

Если вам нравятся несколько менее "приторно-сладкие" образы, то и тут Маргарита сумела стильно объединить нечто мрачное и странное в гипнотизирующий имидж.

A post shared by KIMBERLEYMARGARITA👽COLOURCREEP (@kimberleymargarita_) on Dec 13, 2016 at 11:10am PST

A post shared by KIMBERLEYMARGARITA👽COLOURCREEP (@kimberleymargarita_) on May 16, 2017 at 8:31pm PDT

Больше работ Кимберли Маргариты можно увидеть в ее Instagram.