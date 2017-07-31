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Взрывная красота: визажист создала невероятные образы, вдохновившись бомбочками для ванны

DELFI Woman
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Взрывная красота: визажист создала невероятные образы, вдохновившись бомбочками для ванны
Foto: instagram.com/kimberleymargarita_

Вдохновение находит нас в самых неожиданных местах. К примеру, бьюти-блогер Кимберли Маргарита вдохновляется бомбочками для ванны Lush и создает на себе грим невероятной красоты, пишет Cosmopolitan.com.

Компания Lush производит красочные бомбочки для ванны, которые благодаря своей палитре давно стали героями многих видео в Instagram. Однако бьюти-блогер и визажист Кимберли Маргарита пошла дальше: вдохновляясь невероятными цветовыми сочетаниями бомбочек, девушка с помощью макияжа превращает свое лицо и тело в настоящее произведение искусства.

Кимберли Маргарита впервые занялась бьюти-блогингом в 2014, чтобы отвлечься от мучительной болезни. Lush вдохновляет девушку на сверкающие и яркие эксперименты — Кимберли не занимать креативности.

Если вам нравятся несколько менее "приторно-сладкие" образы, то и тут Маргарита сумела стильно объединить нечто мрачное и странное в гипнотизирующий имидж.

Больше работ Кимберли Маргариты можно увидеть в ее Instagram.

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DELFI Woman

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