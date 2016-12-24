A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Dec 6, 2016 at 11:26am PST

Конец года — время подводить итоги, в том числе и в модельном мире. Главной моделью уходящего года по версии портала Models стала Белла Хадид, успевшая поработать с Dior, Chanel, Calvin Klein и многими другими известными брендами.

A video posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Dec 22, 2016 at 7:06pm PST

Второе место представители индустрии отдали Линси Монтеро. Результаты зрительского голосования отличаются: первое место заняла сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, а второе Джиджи Хадид.

A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Oct 21, 2016 at 3:31pm PDT

Отметим, что в этом году за звание модели года также боролись Ирина Шейк, Эшли Грэм, Грейс Хартцел, Лекси Болинг и другие.