Приз зрительских симпатий получила сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, пишет Леди.mail.ru.
Конец года — время подводить итоги, в том числе и в модельном мире. Главной моделью уходящего года по версии портала Models стала Белла Хадид, успевшая поработать с Dior, Chanel, Calvin Klein и многими другими известными брендами.
Второе место представители индустрии отдали Линси Монтеро. Результаты зрительского голосования отличаются: первое место заняла сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, а второе Джиджи Хадид.
Отметим, что в этом году за звание модели года также боролись Ирина Шейк, Эшли Грэм, Грейс Хартцел, Лекси Болинг и другие.