По сюжету, она отправляется в Новый Орлеан, где проходит карнавал Марди Гра, общается с колдуньей вуду и разговаривает с Зигги Стардастом, вымышленным персонажем, созданным Дэвидом Боуи.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.