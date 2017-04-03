На четвертый день Рижской недели моды публике свои последние коллекции представили известные латвийские бренды — Cinnamon concept, Anna Led, Narciss, а также армянская модная марка Naira Khachatryan.

По традиции, в нашем репортаже вы можете увидеть самые яркие моменты модных показов RFW.