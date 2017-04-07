"Не подшиты, стареньки"

Нарочитая небрежность в этом сезоне одержала однозначную победу над классическим перфекционизмом. Потертости, бахрома и неровные края штанин с торчащими нитками — все это сейчас на вершине топа. Если вы считаете подобную модель джинсов слишком смелой или вычурной, попробуйте сочетать ее с элегантными туфлями на шпильке. Образ получится ультрамодным.

A post shared by The Styleograph (@thestyleograph) on Mar 22, 2017 at 2:08pm PDT

Куртки Oversize

Тренд больших курток из осенне-зимнего сезона переходит в сезон весенне-летний, и уступать свое место в модном топе миниатюрным накидкам совершенно не спешит. Хотите быть особенно стильными в этом сезоне? Найдите огромную джинсовую куртку и сочетайте ее с трогательными шелковыми комбинациями и тяжелыми ботинками или сапогами.

A post shared by Lien On Me (@liendilewijns) on Mar 27, 2017 at 9:39am PDT

Детали и вышивка

Как в магазинах хай-энд класса, так и в масс маркете сегодня достаточно моделей одежды из денима с вышивкой, заплатками и всевозможными аппликациями. Но результат будет куда более впечатляющим, если вы сами попробуете украсить джинсы подобным элементом декора. Во-первых, это не так уж и трудно, а во-вторых — даже на самом большом фестивале вы точно не встретите никого в такой же одежде!

A post shared by Who What Wear (@whowhatwear) on Feb 24, 2017 at 12:25pm PST

Заметные пуговицы

Обычно мы выбираем джинсы с классической ширинкой и незаметными застежками, но в этом сезоне особенно актуально акцентировать эту пикантную зону при помощи гипертрофированных пуговичек и цветных швов. Особенно хорошо подобные нюансы выглядят на моделях джинсов с завышенной талией.

A post shared by Who What Wear (@whowhatwear) on Feb 21, 2017 at 2:08pm PST

Симметрия? Какая симметрия?

От актуальных еще недавно асимметричных платьев и юбок этот тренд перекочевал и в мир денима. Для еще большей смысловой нагрузки образа дополнять подобные брюки желательно клатчем или туникой с принтом под Мондриана или Кандинского.

A post shared by Who What Wear (@whowhatwear) on Mar 14, 2017 at 8:48am PDT

Скажем "нет" белому

Хоть белый и является одним из традиционных цветов весенне-летнего сезона, в этом году модные эксперты советуют от него отступить, отдав предпочтение кремовым тонам.

A post shared by Linda (@hilychee) on Mar 17, 2017 at 10:11am PDT

Куда же без платьев!

Конечно, никуда. А выбрать в этом сезоне есть из чего! К примеру, своей актуальности не теряют и полюбившиеся нам в прошлом году туники и платья-рубашки. Теперь их ряд дополнили и новые модели из денима.

A post shared by Juhi Godambe (@juhigodambe) on Mar 25, 2017 at 7:50am PDT

Джинс на джинс

Особые модники уже наверняка смекнули, что усилить образ можно простейшим, но, в то же время, довольно непривычным образом. Вместо того, чтобы комбинировать джинсовую ткань с какой-нибудь другой — льном или шелком, можно смело носить тотал-джинс лук, при этом не боясь стать похожим на какого-нибудь нелепого персонажа из американской глубинки. Главное — сочетать вещи правильного фасона.

A post shared by ONETEASPOON (@oneteaspoon_) on Mar 27, 2017 at 7:28pm PDT

Обувь из денима

Привет из 90-х и ранних 2000-х. Мы уже отвыкли от подобного, но ведь выглядит достаточно интересно? Все возвращается! Главное, не пытайтесь скомбинировать такие тапочки с джинсовой федорой, если только не идете на тематическую вечеринку, посвященную лучшим хитам Бритни Спирс.

A post shared by Maggie 🌼 (@maggieneva) on Mar 26, 2017 at 7:58am PDT

Сумочки

И, разумеется, подумайте о приобретении подобного аксессуара. Самое большое преимущество сумочек из денима заключается в том, что их можно сочетать практически с любым нарядом!