Многие с иронией отнеслись к рекламе. "Когда Zara рекламирует джинсы под лозунгом "любите свои изгибы", но они все равно не налазят на мою задницу", — пошутила микроблогер под ником Sandy.

Некоторые предположили, что поместив на плакаты худых девушек рядом с призывом любить свои формы, маркетологи сети и сами желали посмеяться над субтильными дамами. Нашлись и те, кто, наоборот, посчитал, что таким образом Zara решила подбодрить слишком худых особ.

ZARA DO YOU KNOW WHAT CURVES ARE pic.twitter.com/NjJaPnCNx2— MattMo (@mattmodeterding) February 28, 2017



"Zara, ты вообще знаешь, что такое формы?" — обратилась к компании одна из пользовательниц Twitter. "Возлюбите ваши формы? А где они?" — вопрошает блогер с ником #teamkrist. All bodies are beautiful of course, but this is a curvy figure? Really? https://t.co/plg8KlJ0uw— PeaceLoveVintage (@Emma_Hobbsie) February 28, 2017





"Все тела прекрасны, разумеется. Но разве это фигуры с формами? Правда?", — пишет пользователь интернета под ником Emma_Hobbsie.