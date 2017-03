"Zara, ты вообще знаешь, что такое формы?" — обратилась к компании одна из пользовательниц Twitter. "Возлюбите ваши формы? А где они?" — вопрошает блогер с ником #teamkrist.

All bodies are beautiful of course, but this is a curvy figure? Really? https://t.co/plg8KlJ0uw— PeaceLoveVintage (@Emma_Hobbsie) February 28, 2017