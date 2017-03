Во всяком случае, именно так произошло, когда я встретился со своей знакомой Керри. Я тут же спросил у нее, чем это от нее так прекрасно пахнет?

"Бритни Спирс "Midnight Fantasy"("Полуночная фантазия")", — ответила она. Я, конечно, знал, что Бритни — это поп-дива, но почему столь заметный запах носит ее имя, мне было непонятно.

Еще не так давно духи ассоциировались в основном с такими именами, как Ральф Лорен, или такими люксовыми брендами, как Шанель. Но за последние два десятка лет рынок заполонили "духи от знаменитостей".

С чего это вдруг? Ответ: Дженнифер Лопес.

В то же время, по ее мнению, ставить точку на этой тенденции еще рано.

"Покупатели по-прежнему хотят покупать духи знаменитых людей, главное, чтобы это была "правильная" знаменитость и "правильный" запах", — отмечает Фишер.

Из этих двух составляющих успеха "правильный" запах все-таки выходит на первый план.

Чандлер Берр в годы работы в New York Times наградил духи Бритни Спирс "Midnight Fantasy" четырьмя звездочками (из пяти), четко и ясно давая понять, что если аромат сам по себе хорош, то снобизм по поводу того, что их сотворила поп-дива, неуместен.

Берр также называет парфюм Сары Джессики Паркер "Lovely" одним из лучших, с которыми ему приходилось сталкиваться в этой категории духов, и признается, что сейчас разрабатывает свои собственные духи, которые будут называться "You" или "Someone Like You".