Первое, что мы замечаем, встречаясь с кем-то, это духи или лосьон после бритья, которыми человек надушен, пишет Русская служба Би-би-си.
Во всяком случае, именно так произошло, когда я встретился со своей знакомой Керри. Я тут же спросил у нее, чем это от нее так прекрасно пахнет?
"Бритни Спирс "Midnight Fantasy"("Полуночная фантазия")", — ответила она. Я, конечно, знал, что Бритни — это поп-дива, но почему столь заметный запах носит ее имя, мне было непонятно.
Еще не так давно духи ассоциировались в основном с такими именами, как Ральф Лорен, или такими люксовыми брендами, как Шанель. Но за последние два десятка лет рынок заполонили "духи от знаменитостей".
С чего это вдруг? Ответ: Дженнифер Лопес.
"Духопреставление"
"Glow" совершили переворот", — объясняет Чандлер Берр, бывший критик-флейворист газеты New York Times и автор нескольких книг о духах.
Он считает, что первые духи, выпущенные Дженнифер Лопес в 2002 году, привели к тому, что рынок оказался завален "пахучим товаром".
"Элизабет Тейлор была одной из первых [у кого появились именные духи], но именно "Glow" привели к тому, что произошло перенасыщение", — говорит он.
Лопес привела в движение то, что развлекательный портал Jezebel с блеском назвал "духопреставлением".
Вдруг у всех знаменитостей (и чуть ли не у их собачек) появились собственные духи, которые стали продаваться бидонами.
"Бренды начинают лучше продаваться и о них больше знают, когда с духами связано имя какой-нибудь знаменитости," — говорит Джилл Смит, управляющая директор сетевого магазина The Perfume Shop, где лучше всего раскупается парфюмерная продукция Бейонсе и Арианы Гранде.
"Доступная единица знаменитости"
За счет чего такая популярность?"Приобщенность и отождествление", — поясняет Берр.
"Запах — это доступная единица знаменитости. Если допустить, что звезда сама участвовала в создании этих духов, то тогда их запах ассоциируется с этим человеком на интимном уровне. В каком-то смысле это сродни знакомству", — говорит Берр.
В идеале духи должны соответствовать имиджу знаменитости и в то же время быть привлекательными для целевой аудитории, что объясняет, почему у поп-звезд, имеющих юных поклонниц и поклонников, духи обычно имеют сладкий конфетный запах.
"Все мы хотим быть похожими на своих кумиров, и один из способов это сделать — это их духи. Бритни Спирс прошла проверку временем. Ее ярые поклонницы, которые покупали "Britney Fantasy" 12 лет назад, по-прежнему приходят к нам за ее новыми запахами".
"Секрет" Антонио Бандераса
Здесь мне, по-видимому, придется кое в чем признаться, хотя для начала скажу, что особой гордости по этому поводу не испытываю.
В августе 2014 года я отдыхал в Испании и оказался в аэропорту Барселоны в магазине беспошлинной торговли. Было рано, и я от скуки и чтобы потратить последние остававшиеся у меня евро, стал брызгаться разными лосьонами, и вдруг один из них мне понравился. Я посмотрел на бутыль и, к своему удивлению, увидел, что это "Секрет" Антонио Бандераса.
Именно его я и купил, за что был тут же высмеян друзьями. Но именно тогда я понял, что если что-то хорошо пахнет, то это будет продаваться, несмотря ни на что.
Если же селебрити не хочет давать свое имя новому запаху, а просто начинает рекламировать какие-то уже существующие духи, то это все равно в итоге скажется на продажах.
"Джонни Депп как "лицо" Dior "Savage" помог сделать эту туалетную воду более известной, — поясняет Джилл Смит. — Спустя полтора года с момента их выпуска они по-прежнему входят у нас в десятку самых продаваемых духов ежедневно. Среди других примеров можно назвать "Tommy Girl" с лицом Джиджи Хадид; Джареда Лето, рекламирующего Gucci, и Кендал Дженнер — "лицо" духов Estee Lauder "Modern Muse".
Эксперт также отмечает, что недавнее объявление французской фирмы Guerlain, что они будут работать с Анджелиной Джоли, дало этому давно существующему на рынке, устоявшемуся парфюмерному дому столь необходимую им поддержку известного в поп-культуре имени.
Неужели нанюхались?
Впрочем, в последние годы стало отмечаться падение популярности духов, выпущенных знаменитостями, и началась эта тенденция опять же в США.
"Впервые это было отмечено в 2008 году, с началом экономического кризиса, а теперь это уже известный факт, что в США этот рынок упал или сильно уменьшился. Духи Рианны и еще нескольких знаменитостей по-прежнему продаются, но это совсем не то, что раньше", — говорит Берр.
В Британии покупатели также отворачивают носы от духов с именами поп-звезд: по данным исследовательской группы Национальный дневник покупок (NDP), в 2016 году потребительский спрос на духи знаменитостей сократился на 12 млн фунтов (около 15 млн долларов), то есть на 22%.
И это несмотря на то, что потребление парфюмерной продукции в целом выросло на 1,4%, так что дело не в том, что люди перестали покупать духи — их просто больше не интересуют селебрити в качестве парфюмеров.
Продажи парфюмерной продукции таких знаменитых брендов, как Prada, Chanel и Dior, выросли в 2016 году на 6%.
Нужен "правильный" запах
Как говорит одна из экспертов по парфюмерно-косметической продукции в NDP Тереза Фишер, падение спроса на духи знаменитостей было отмечено за последние два года, и частично это может быть связано с тем, что было меньше запусков новой продукции.
"Несколько лет назад рынок был в очень хорошей форме, потому что было много разных именных духов знаменитостей. Мы отмечали рост продаж после выпуска ароматов [поп-группы] One Direction и "James Bond", но сегодня не очень многие звезды запускают свои линии", — отмечает Фишер.
В то же время, по ее мнению, ставить точку на этой тенденции еще рано.
"Покупатели по-прежнему хотят покупать духи знаменитых людей, главное, чтобы это была "правильная" знаменитость и "правильный" запах", — отмечает Фишер.
Из этих двух составляющих успеха "правильный" запах все-таки выходит на первый план.
Чандлер Берр в годы работы в New York Times наградил духи Бритни Спирс "Midnight Fantasy" четырьмя звездочками (из пяти), четко и ясно давая понять, что если аромат сам по себе хорош, то снобизм по поводу того, что их сотворила поп-дива, неуместен.
Берр также называет парфюм Сары Джессики Паркер "Lovely" одним из лучших, с которыми ему приходилось сталкиваться в этой категории духов, и признается, что сейчас разрабатывает свои собственные духи, которые будут называться "You" или "Someone Like You".
Тереза Фишер полагает, что на рынке духов наметились две тенденции: "С одной стороны, потребители стали искать духи со скидкой или охотиться за спецпредложением, и тогда, возможно, купят именные духи той или иной знаменитости. Но, с другой стороны, покупатели стали более разборчивыми. Вместо того чтобы покупать 10 флаконов в год, они, возможно, купят всего 5 флаконов. То есть они потратят те же деньги, но на более эксклюзивный или дорогой товар".
В прошлом году в Британии оборот парфюмерной продукции составил 1,25 млрд фунтов (1,55 млрд долларов), и пока не видно снижения темпов продаж.
Хотя, если наметившаяся тенденция продолжится, то на флаконах мы увидим меньше знаменитых имен и лиц.
Так что, скорее всего, на свой следующий день рождения вы получите флакончик от Жана-Поля Готье, а не от Джастина Бибера.
Знаменитые духи или духи знаменитостей — краткий курс:
- Одри Хепберн и Джоан Кроуфорд были известны тем, что рекламировали духи Givenchy и Estee Lauder соответственно, тогда как Катрин Денев в 1970-е годы стала "лицом" легендарных Chanel N5
- Софи Лорен была одной из первых кинозвезд, выпустивших в 1981 году свой аромат — "Sophia by Coty".
- Чуть позже ее примеру последовала Элизабет Тейлор, выпустив целую линию своих ароматов, а ее духи "White Diamonds", вышедшие на рынок в 1991 году, стали самыми продаваемыми духами в истории.
- Парфюм "Glow", выпущенный Дженнифер Лопес в 2002 году, стал поворотной точкой для длинной вереницы селебрити, решивших сделать то же самое.
- Этот тренд пришел из США в Британию, где свои ароматы выпустили футболист Дэвид Бекхэм, поп-певицы Алиша Диксон, Тулиса и герл-группа Little Mix.
- В 2016 году духи от знаменитостей составили лишь 4% продаж элитных парфюмерных названий, тогда как такие модные бренды, как Boss и Armani, достигли в совокупности 53%, и чуть более 30% пришлось на люксовые марки Chanel и Prada.