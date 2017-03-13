Комплекты нижнего белья и боди комбинируются с одеждой в стиле street casual. В линейку вошли платья-комбинации, кимоно, комбинезоны и укороченные топы из кружева. Коллекция выполнена в нейтральных тонах с яркими акцентами розового, синего и малинового цветов.

A post shared by Oysho (@oysho) on Mar 5, 2017 at 12:03pm PST

A post shared by Oysho (@oysho) on Feb 5, 2017 at 1:17pm PST

A post shared by Oysho (@oysho) on Feb 4, 2017 at 11:45am PST

A post shared by Oysho (@oysho) on Feb 12, 2017 at 8:20am PST

A post shared by Oysho (@oysho) on Feb 2, 2017 at 12:49pm PST

Компания Oysho создана в 2001 году, входит в группу Inditex. В настоящее время в мире насчитывается порядка 400 фирменных магазинов бренда, в том числе в России, Греции, Доминиканской Республике, Египте, Иордании, Испании и Италии.

