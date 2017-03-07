Супермодель Джиджи Хадид, несколько лет представлявшая бренд Tommy Hilfiger в качестве амбассадора, в прошлом сезоне дебютировала и в качестве дизайнера, совместно с Хилфигером создав линию одежды, обуви и аксессуаров. Коллекция оказалась столь успешной, что и в этом сезоне бренд решил продолжить сотрудничество с моделью.

Коллекция Весна/лето 2017 вышла под солнечным знаменем калифорнийской беспечности, столь характерным для Джиджи, но при этом бренд не изменил и своим фирменным цветам, узорам и деталям.

"Джиджи — настоящее воплощение "девушки в стиле Томми", покоряющая всех своей аутентичностью, свободой и оптимизмом. Окружающих вдохновляет ее уверенность и почти детская непосредственность. Поэтому мне очень понравилось сотрудничать с ней, и я уверен, что вещи из нашей коллекции порадуют многих модников", — рассказал Хилфигер.

Коллекция, в соответствии с сезоном, получилась молодежной и фестивальной, но не без классических элементов. "TommyXGigi" — это деним, полоски, романтичная вышивка в стиле 70-х и свободные силуэты, прекрасно подходящие для морских променадов в приятной компании.

Компания Tommy Hilfiger основана Хилфигером в 1985 году. Она начинала с производства женской одежды и аксессуаров, в 1992 году появилась мужская коллекция. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия.

В марте 2010 бренд Tommy Hilfiger приобрела компания Phillips-Van Heusen Corporation, которой также принадлежат торговые марки Calvin Klein, Timberland, DKNY и другие.