ФОТО: латвийские дизайнеры создали сумочки из старых газет

В мире моды вторичная переработка материалов ни для кого уже давно не новость, а латвийский бренд 3 wind knots нашел свою нишу в этой области, создав целую коллекцию сумочек из довольно необычного материала — старых газет. DELFI Izklaide предлагает посмотреть на творения местных дизайнеров.

Серия сумочек из газет, получившая название 3wk recycled, вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Как рассказали журналистам основатели бренда, изделия изготовлены при помощи особого инновационного метода обработки материала, обеспечивающего сумочкам прочность и водонепроницаемость. Сообщается также, что "газетные аксессуары" довольно выносливы — они способны выдержать груз до 5 кг.

"Для нас важно, что при изготовлении сумочек мы занимаемся также ресайклингом, а следовательно, боремся за более правильный расход наших ресурсов", — указывает Сигита Трукшане из 3 wind knots.

По словам создателей коллекции, идея подобных сумочек появилась, когда во время уборки дома были найдены связки модных латвийских журналов Zvaigzne и Liesma, выпущенных в 1960-х. Так решено было дать им "вторую жизнь".

Дизайнеры подчеркивают, что каждое из их изделий уникально, но при этом указывают на возможность создания сумочки из материалов, принадлежащих клиенту. Как это будет выглядеть? Смотрите в нашей галерее.