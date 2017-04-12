Гости мероприятия могли ознакомиться с широким предложением нишевых дизайнеров, и желающих "порадовать глаз" яркими и изысканными нарядами было предостаточно.

Латвийские светские львицы наслаждались праздником и возможностью самим пройтись по подиуму в качестве моделей, представляя публике элегантные вечерние и свадебные платья. Самыми яркими моментами мероприятия они поделились и на своих страничках Instagram.

Среди гостей показа была замечена актриса и дизайнер Агнесе Зелтиня, теледива Лаура Лиетавиете, бизнес-леди Санта Кола, молодая кинозвезда Элина Васка и другие.

LĪGAVĀM gatavas kāzu modes šovam🎉Par skaisto👌#kāzumodesšovs #kāzubrīvdienas #ligavamlv

A post shared by ligavam (@ligavam.lv) on Apr 8, 2017 at 8:56am PDT



Zilais lotuss daiļo ziedu ielenkumā "Kāzu Brīvdienu" karaliskajā dārzā🤵👰

A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Apr 9, 2017 at 3:55am PDT


Before the show👰#shinewithsoulstones #soulstonesbyagnesezeltina #kāzuizstāde#jenniferrussina #fashionshow #bridalwear

A post shared by AGNESE ZELTINA Actress Creator (@soulstonesbyagnesezeltina) on Apr 8, 2017 at 9:47am PDT


Paspēlējos līgavās! 🐧 #kāzumodesšovs

A post shared by Baiba Runce (@baibarunce) on Apr 8, 2017 at 12:06pm PDT