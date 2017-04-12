На прошлой неделе в Доме Черноголовых прошло мероприятие под названием "Свадебные каникулы", которое сами организаторы нарекли "свадебной выставкой, отличной от остальных". Возможностью примерить на себя образ невесты не преминули воспользоваться и местные фэшионисты, пишет DELFI Izklaide.
Гости мероприятия могли ознакомиться с широким предложением нишевых дизайнеров, и желающих "порадовать глаз" яркими и изысканными нарядами было предостаточно.
Латвийские светские львицы наслаждались праздником и возможностью самим пройтись по подиуму в качестве моделей, представляя публике элегантные вечерние и свадебные платья. Самыми яркими моментами мероприятия они поделились и на своих страничках Instagram.
Среди гостей показа была замечена актриса и дизайнер Агнесе Зелтиня, теледива Лаура Лиетавиете, бизнес-леди Санта Кола, молодая кинозвезда Элина Васка и другие.