Гости мероприятия могли ознакомиться с широким предложением нишевых дизайнеров, и желающих "порадовать глаз" яркими и изысканными нарядами было предостаточно.

Латвийские светские львицы наслаждались праздником и возможностью самим пройтись по подиуму в качестве моделей, представляя публике элегантные вечерние и свадебные платья. Самыми яркими моментами мероприятия они поделились и на своих страничках Instagram.

Среди гостей показа была замечена актриса и дизайнер Агнесе Зелтиня, теледива Лаура Лиетавиете, бизнес-леди Санта Кола, молодая кинозвезда Элина Васка и другие.

LĪGAVĀM gatavas kāzu modes šovam🎉Par skaisto👌#kāzumodesšovs #kāzubrīvdienas #ligavamlv

A post shared by ligavam (@ligavam.lv) on Apr 8, 2017 at 8:56am PDT

