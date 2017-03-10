"Идея создания сумочек в виде продуктов пришла мне голову очень просто — пару лет назад я приобрела сумочку, которая выглядела в точности как пачка молока. Мне она очень нравилась, да и привлекала она столько внимания окружающих! Тогда в голову и пришла идея, сделать что-то НАШЕ, родное", — говорит Ольга.



Но, разумеется, нельзя просто сделать сумочку в виде уже существующего продукта. Для начала нужно позаботиться о легальной стороне вопроса, чтобы не нарушить авторские права производителя. Поэтому дизайнер обратилась со своей идеей к местным "гигантам" — представителям фабрики Laima и компании Food Union, отвечающей за бренд любимых многими (в том числе и за пределами нашей страны) сырочков Kārums.





"Начала я с "Карумсов". Было нелегко придумать форму, материалы, чтобы сумочка действительно выглядела "вкусной". Но я считаю, что с этой задачей мы справились. Сужу по отзывам. Следующей "затеей" стала легендарная конфета "Серенада". Ведь она тоже является классикой на латвийском рынке. Мы долго подбирали материалы, цвет, форму. В итоге я решила исполнить ее в двух видах — в форме классического клатча, и в настоящем тренде этого сезона — "сумке на талии или бедре"", — рассказывает дизайнер.









Моя интуиция меня не подвела. При встрече с маркетологами Laima, я узнала, что именно в этом году конфете Serenāde исполняется 80 лет. Было очень приятно начать сотрудничество на такой "праздничной волне".

"Мне вдвойне было приятно создавать стильные "лакомства", так как мы по праву можем гордиться тем, что продукты, вдохновившие меня на осуществление этой идеи, производят у нас. Множество моих друзей как в России, так и в Европе всегда просят привезти из Риги конфет и сырочков. Хотелось еще раз напомнить латвийцам и читателям DELFI, что нам действительно есть чем гордиться, ведь именно наш "вкус детства" такой яркий!", — резюмирует Ольга.

Подробнее о дизайнере вы можете узнать, прочитав наше большое интервью с ней.





Фото: Виктория Шейн.