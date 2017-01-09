В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 74-ая церемония вручения премии "Золотой глобус", и, как обычно происходит на мероприятиях, собирающих столь большое количество звезд, оценке критиков подверглись не только достижения актеров и режиссеров в кино, но и их наряды.

Удивительно, но в этот раз модные эксперты холодно отнеслись к нарядам своих обычных любимиц Николь Кидман, Сары Джессики Паркер и Софии Вергары. Досталось и Мишель Уильямс, которая решила освежить свой образ бантиком на шее. Критики сей аксессуар тотчас же назвали старомодным и призвали актрису быстрее от него избавиться.

Кто из актрис удивил откровенным образом, а кто заставил фэшн-гуру понервничать? Смотрите в нашей галерее.

