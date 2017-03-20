В конце прошлой недели бренд Marella презентовал в Риге новейшую коллекцию одежды. По традиции, мероприятие посетили столичные селебрити. Кто в чем (и чем) блистал — смотрите в нашем фоторепортаже.

Весна воскресила из гардеробов излюбленный бунтарями предмет одежды — потертые и рваные джинсы. Самый модный в этом сезоне тренд — сочетание такого денима с колготками "в сетку" примерила на себя бьюти-блогер Майя Арманева. В рваных джинсах на мероприятие пришла также и дизайнер Даце Бахмане, удачно дополнив свой образ не теряющей актуальности курткой-бомбером. А вот предопоаватель, "радиогейша" и светская львица Иева Адамс решила не изменять своему излюбленному экстравагантному стилю и в этот раз.

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