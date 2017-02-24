Выставка нарядов признанной иконы стиля Дианы приурочена к 20-й годовщине гибели принцессы. Как рассказала куратор Элери Линн, экспозиция прослеживает эволюцию стиля леди Ди — от романтичных нарядов, в которых она появлялась на своих первых публичных выступлениях, до гламурных вечерних платьев и классических деловых костюмов.

Среди хитов экспозиции: культовое платье из темно-синего бархата, в котором Диана танцевала с Джоном Траволтой на прием в Белом доме; бледно-розовый наряд валлийского дизайнера Дэвида Эмануэля, в котором Диана позировала для портрета 1981 года после обручения с Чарльзом; шикарный деловой костюм в синюю клетку (также от британского дизайнера) в котором она посещала Венецию, а также другие наряды, которые были проданы с аукционов. Как ожидается, выставка проработает несколько месяцев, пишет RG.ru.

Ну а тем, кто не планирует в ближайшее время отправиться в Лондон, мы предлагаем взглянуть на некоторые экспонаты в нашей галерее.