Как подобрать себе аромат: шесть полезных советов

Порой определиться с выбором аромата очень сложно. Ведь именно запах способен рассказать про нас многое. Обычно мы выбираем пару самых красивых баночек, находим ту, что пахнет приятнее всего, и с полной уверенностью, что подобрали лучший аромат, несем на кассу. Но выбор парфюмерии — тонкое искусство, состоящее из множества секретов, которые для вас раскроет команда Passion.ru.
Учитывайте время суток
Выбирать духи лучше всего в первой половине дня. С наступлением темноты чувствительность рецепторов снижается, есть риск не ощутить все грани аромата.
Выбирайте правильное место
Будет лучше, если вы найдете маленький отдельный магазинчик. В таких местах вы с большей долей вероятности сможете встретить редкие духи. Также вы легко обратитесь к персоналу, который не будет в спешке рассказывать про аромат, а проконсультирует подробно.
Следите за циклом
Весьма специфически на восприятии запахов сказывается и менструальный цикл. Идеальный период для выбора и покупки духов — за несколько дней до начала месячных. А вот во время критических дней способность воспринимать ароматы заметно снижается.
Ограничивайте количество тестируемого
Специалисты не советуют нюхать более трех-четырех ароматов. Наши обонятельные рецепторы быстро утомляются и теряют чувствительность. После множества ароматов вы не сможете уловить и достоверно прочувствовать все нотки композиции. Также не стоит пользоваться никакими парфюмерными средствами перед походом в магазин.
Используйте правильные блоттеры
Как вы могли заметить, во всех парфюмерных магазинах лежат бумажные полоски. Они называются блоттерами и предназначены для нанесения ароматов из тестеров духов. Но не спешите ими пользоваться. Дело в том, что они способны дать лишь примерное представление о духах. Лучше нанесите на кожу, аромат раскроется немного иначе.
Все должно быть уместно!
Стоит учитывать, что на разных людях все композиции раскрываются по-разному. Конечно же, нельзя забывать о соответствии аромата возрасту и внешности. Обобщая, парфюмеры советуют юным девушкам пользоваться духами со свежими легкими нотами; фруктовые и мускусные ароматы подходят взрослым женщинам, а дамам постарше стоит обратить внимание на восточные пряные запахи, способные раскрыть всю глубину их шарма.
Также учитывайте время суток. Выбирайте духи для вечерних выходов (после 18:00), а днем лучше использовать парфюмерную или туалетную воду.