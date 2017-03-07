Как подобрать себе аромат: шесть полезных советов

Учитывайте время суток





Выбирать духи лучше всего в первой половине дня. С наступлением темноты чувствительность рецепторов снижается, есть риск не ощутить все грани аромата.





Выбирайте правильное место





Будет лучше, если вы найдете маленький отдельный магазинчик. В таких местах вы с большей долей вероятности сможете встретить редкие духи. Также вы легко обратитесь к персоналу, который не будет в спешке рассказывать про аромат, а проконсультирует подробно.





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Следите за циклом

Весьма специфически на восприятии запахов сказывается и менструальный цикл. Идеальный период для выбора и покупки духов — за несколько дней до начала месячных. А вот во время критических дней способность воспринимать ароматы заметно снижается.

Ограничивайте количество тестируемого

Специалисты не советуют нюхать более трех-четырех ароматов. Наши обонятельные рецепторы быстро утомляются и теряют чувствительность. После множества ароматов вы не сможете уловить и достоверно прочувствовать все нотки композиции. Также не стоит пользоваться никакими парфюмерными средствами перед походом в магазин.



Используйте правильные блоттеры

Как вы могли заметить, во всех парфюмерных магазинах лежат бумажные полоски. Они называются блоттерами и предназначены для нанесения ароматов из тестеров духов. Но не спешите ими пользоваться. Дело в том, что они способны дать лишь примерное представление о духах. Лучше нанесите на кожу, аромат раскроется немного иначе.

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Все должно быть уместно!

