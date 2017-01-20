Но условие "чтобы брюки идеально сидели" к выполнению обязательно! В противном случае вы рискуете просто выглядеть неопрятно. Как же подобрать этот предмет одежды в соответствии с вашим типом фигуры? На этот вопрос отвечает Real simple.
Для высоких
Для высоких и стройных женщин самым оптимальным вариантом станут широкие брюки с высокой талией и стрелками.
Для миниатюрных
Женщинам маленького роста зачастую требуется визуально изменить пропорции, в том числе удлинив линию ног. Для этих целей прекрасно подойдут брюки-дудочки, оканчивающиеся чуть выше лодыжки.
Для обладательниц фигуры "песочные часы"
Если природа наградила вас пышными формами, вам стоит выбирать одежду одновременно подчеркивающую ваши достоинства и скрывающую ваши недостатки. Идеальными для вас будут классическия прямые брюки, плотно сидящие в зоне бедер, но более свободные по остальной длине.
Для дам чуть большего размера
Если вы относите себя к категории женщин plus size, то с этим предметом одежды экспериментировать не стоит. Идеальным фасоном брюк для вас станет широкий клеш — он справляется одновременно и с корректирующей задачей, и визуально удлиняет ноги.
В случае небольшого животика
Женщинам, чьей проблемной зоной является живот, рекомендуется в выборе брюк придерживаться самых классических вариантов. Прямые и широкие брюки с талией средней высоты идеально дополнят ваш гардероб и помогут всегда оставаться элегантной.