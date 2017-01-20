Но условие "чтобы брюки идеально сидели" к выполнению обязательно! В противном случае вы рискуете просто выглядеть неопрятно. Как же подобрать этот предмет одежды в соответствии с вашим типом фигуры? На этот вопрос отвечает Real simple.

Для высоких

Для высоких и стройных женщин самым оптимальным вариантом станут широкие брюки с высокой талией и стрелками.

A photo posted by Ale (@alemarti888) on Jan 1, 2017 at 12:23pm PST

Для миниатюрных

Женщинам маленького роста зачастую требуется визуально изменить пропорции, в том числе удлинив линию ног. Для этих целей прекрасно подойдут брюки-дудочки, оканчивающиеся чуть выше лодыжки.

A photo posted by Edyta Grace (@edytagrace) on Dec 3, 2016 at 11:09am PST

Для обладательниц фигуры "песочные часы"

Если природа наградила вас пышными формами, вам стоит выбирать одежду одновременно подчеркивающую ваши достоинства и скрывающую ваши недостатки. Идеальными для вас будут классическия прямые брюки, плотно сидящие в зоне бедер, но более свободные по остальной длине.

A photo posted by LIIS JAPAN (@liisjapan) on Nov 7, 2016 at 8:40am PST

Для дам чуть большего размера

Если вы относите себя к категории женщин plus size, то с этим предметом одежды экспериментировать не стоит. Идеальным фасоном брюк для вас станет широкий клеш — он справляется одновременно и с корректирующей задачей, и визуально удлиняет ноги.

A photo posted by Street Fashion Outfits 2009 (@welovestreetfashion) on Dec 29, 2016 at 8:04pm PST

В случае небольшого животика

Женщинам, чьей проблемной зоной является живот, рекомендуется в выборе брюк придерживаться самых классических вариантов. Прямые и широкие брюки с талией средней высоты идеально дополнят ваш гардероб и помогут всегда оставаться элегантной.