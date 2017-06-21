Меланья Трамп вышла в свет в соблазнительном платье

Первая леди США уже неоднократно доказывала модным критикам, что уроки стиля за время своей модельной карьеры выучила "на отлично". Она успешно сочетает формальный стиль одежды с женственностью, при этом всегда оставаясь элегантной и привлекательной. Последний ее выход в свет не стал исключением, пишет DELFI Izklaide.

На этой неделе президент США Дональд Трамп с супругой приняли в Белом доме президента Панамы Хуана Карлоса Варелу и его жену Лорен Кастильо.

На прием Меланья Трамп явилась в нежно-голубом облегающем платье классического фасона, позволяющем окружающим в очередной раз восхититься фигурой первой леди. Образ она дополнила туфлями от любимого многими французского дизайнера Кристиана Лубутена, а в целом сдержанный стиль госпожи Трамп еще больше подчеркнул внушительных размеров обручальное кольцо, которое муж подарил ей в 2004 году.