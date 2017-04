В этом сезоне модный бренд Topshop своим покупателям предложил весьма "пикантную новинку" — прозрачные брюки из полиуретана (производитель почему-то упорно называет их джинсами), которые очень удачно объединяют полезное с приятным — за ними не только легко ухаживать, но и благодаря им можно в прямом смысле "сверкать" на светских мероприятиях, пишет DELFI Izklaide.

"Люди будут обсуждать вас, гарантировано", — указывается на странице товара.

Производитель утверждает, что такие брюки могут стать универсальным предметом гардероба, ведь их можно комбинировать и с бикини, и с платьями, и с яркими колготками.

Несомненно, Topshop смотрит в будущее и, возможно, черпает вдохновение из произведений научной фантастики, но у многих клиентов бренда подобный элемент одежды все же вызывает непонимание.

Пользователи Twitter, обратившие внимание на прозрачные джинсы, усомнились в их практичности и предположили, что марка зашла в экспериментах с дизайном слишком далеко. "Иди домой, Topshop, ты пьян", — написала одна из участниц обсуждения, пишет Lenta.ru.

В то же время другой пользователь соцсети был настолько поражен увиденным, что даже публично признался в потере веры в человечество.

Cant imagine anything worse ⚡️ "Clear plastic jeans are actually a thing at Topshop " https://t.co/vX3cgmyYu4 — sonja fusher (@sonjafusher) April 26, 2017

Why spend €76 on clear jeans when you can just use cling film pic.twitter.com/Xi4MzUwMqe— Mr Cian Twomey (@MrCianTwomey) April 25, 2017