Сара Дональдсон — самый популярный модный блогер в Австралии, рассказывает Tomorrowoman. Своей элегантностью она ежедневно радует более 520 тысяч подписчиков в сети Instagram. Но как автор Сара известна в мире не только благодаря соцсетям. Ее блог Harper and Harley также достоин внимания.

A photo posted by SARA DONALDSON (@harperandharley) on Jan 6, 2сп017 at 2:05am PST

Ультрамодные вещи, такой красивый образ жизни. В блоге Елены Перминовой однозначно есть на что посмотреть. Доказательством тому служат успех в модельном бизнесе и более миллиона подписчиков в Instagram.

A photo posted by Lena Perminova (@lenaperminova) on Jan 26, 2017 at 8:30am PST

Израильская модель Бар Рафаэли заслужила статус одной из самых больших модных энтузиасток Instagram. Она создает столь разные образы, что их легко смогут повторить все девушки — вне зависимости от вкуса и достатка. Понятно, почему за ее жизнью в соцсети следят более двух миллионов человек.

A photo posted by Bar Refaeli (@barrefaeli) on Dec 8, 2016 at 9:03am PST

У следующей героини (Мэри Сенг) подписчиков в Instagram чуть меньше — около 787 тысяч. Но, очевидно, все еще впереди! Ведь девушка имеет не только прекрасное чувство стиля, но и свою изюминку — она часто носит очки и ее взгляд редко устремлен в объектив камеры.

A photo posted by Mary Seng (@happilygrey) on Feb 8, 2017 at 2:22pm PST

Девушка, известная любителям модных "луков" под псевдонимом prettysickly, может и молода, но это отнюдь не мешает ей радовать своих подписчиков великолепными образами… и часто меняющимся цветом волос.

A photo posted by Yanin Namasonthi (@prettysickly) on Dec 26, 2016 at 9:37am PST

Николетт Мэйсон ежедневно делает такое огромное количество вещей, что редкий человек бы смог за ней угнаться — она и блогер, и журналист, и дизайнер одежды, и ведущая на телевидении. Да и просто человек хороший! За ее блогом в Instagram следят более 137 тысяч подписчиков.

A photo posted by nicolette mason (@nicolettemason) on Feb 8, 2017 at 8:45am PST

Модница Элина Клинг из Швеции своими интересными образами радует почти 300 тысяч подписчиков в сети Instagram. Она создала свой собственный журнал, а также стала первым блогером, создавшим свою линию одежды для бренда H&M, пишет Tomorrowoman.

A photo posted by Elin Kling (@elinkling) on Sep 10, 2015 at 6:10am PDT

Яркая девушка, дизайнер и мама двоих детей Наташа Голденберг по праву носит статус одной из самых популярных It girls. За ее экстравагантными образами следят миллионы поклонников— от Парижа до Находки, а саму ее нередко можно встретить в качестве гостьи на самых значимых модных показах мира. В Instagram же на нее подписаны более 235 тысяч человек.