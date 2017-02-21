Сара Дональдсон — самый популярный модный блогер в Австралии, рассказывает Tomorrowoman. Своей элегантностью она ежедневно радует более 520 тысяч подписчиков в сети Instagram. Но как автор Сара известна в мире не только благодаря соцсетям. Ее блог Harper and Harley также достоин внимания.
Ультрамодные вещи, такой красивый образ жизни. В блоге Елены Перминовой однозначно есть на что посмотреть. Доказательством тому служат успех в модельном бизнесе и более миллиона подписчиков в Instagram.
Израильская модель Бар Рафаэли заслужила статус одной из самых больших модных энтузиасток Instagram. Она создает столь разные образы, что их легко смогут повторить все девушки — вне зависимости от вкуса и достатка. Понятно, почему за ее жизнью в соцсети следят более двух миллионов человек.
У следующей героини (Мэри Сенг) подписчиков в Instagram чуть меньше — около 787 тысяч. Но, очевидно, все еще впереди! Ведь девушка имеет не только прекрасное чувство стиля, но и свою изюминку — она часто носит очки и ее взгляд редко устремлен в объектив камеры.
Девушка, известная любителям модных "луков" под псевдонимом prettysickly, может и молода, но это отнюдь не мешает ей радовать своих подписчиков великолепными образами… и часто меняющимся цветом волос.
Николетт Мэйсон ежедневно делает такое огромное количество вещей, что редкий человек бы смог за ней угнаться — она и блогер, и журналист, и дизайнер одежды, и ведущая на телевидении. Да и просто человек хороший! За ее блогом в Instagram следят более 137 тысяч подписчиков.
Модница Элина Клинг из Швеции своими интересными образами радует почти 300 тысяч подписчиков в сети Instagram. Она создала свой собственный журнал, а также стала первым блогером, создавшим свою линию одежды для бренда H&M, пишет Tomorrowoman.
Яркая девушка, дизайнер и мама двоих детей Наташа Голденберг по праву носит статус одной из самых популярных It girls. За ее экстравагантными образами следят миллионы поклонников— от Парижа до Находки, а саму ее нередко можно встретить в качестве гостьи на самых значимых модных показах мира. В Instagram же на нее подписаны более 235 тысяч человек.