В рамках 26-й Рижской недели моды, которая пройдет с 28 марта по 1 апреля, свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 представят как латвийские, так и зарубежные дизайнеры. Имена местных участников Недели моды уже известны.

В рамках программы профессиональных показов RIGA FASHION WEEК будут представлены новейшие коллекции широко известных латвийских дизайнерских марок, среди которых: NÓLÓ, Amoralle, Katya Katya Shehurina, Anna Led, One Wolf, Paviljons, Natalija Jansone, Narciss.





Также уже второй сезон кряду участие в показах примет бренд Talented латвийского дизайнера Индры Миклавы, который сумел успешно зарекомендовать себя на Рижской неделе моды минувшей осенью. Что касается дебютантов RFW, то в нынешнем сезоне это звание досталось молодой и перспективной латвийской марке Cinnamon. Свою новую коллекцию мужской и женской джинсовой одежды представит также дизайнер Илья Булычев (Bulichev Jeans) в формате вечеринки. По уже сложившейся традиции на подиум выйдут и совсем юные модели, которые выступят "амбассадорами" детской моды и презентуют актуальные новинки из новых коллекций брендов Paade Mode и Aristocrat Kids.





"Мы рады, что из сезона в сезон основной состав участников RFW неизменен — это самые сильные и известные латвийские дизайнеры, чей профессионализм уже не вызывает сомнений, и которые уже на протяжении многих лет доверяют нам. Их коллекции — это всегда до мелочей продуманный дизайн, которому присущ индивидуальный характер и собственный неповторимый подчерк, проявляющийся преимущественно в деталях. Что касается показов дизайнеров-дебютантов, то это всегда словно глоток свежего воздуха. Они привносят свое видение современных тенденций, образуя еще один виток развития латвийской моды", — рассказывает Елена Страхова, президент Балтийский федерации моды.





Следует отметить, что за двенадцать лет своего существования RIGA FASHION WEEК зарекомендовала себя как ведущее событие индустрии моды не только Латвии, но и всей Северо-восточной Европы, с каждым годом открывая все больше имен местных талантливых дизайнеров, чьи работы со временем становятся востребованными далеко за пределами Латвии.