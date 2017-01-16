Современный "глянец" - это уже не только толстые, состоящие наполовину из рекламы журналы или передачи о том, как построить свою "сладкую жизнь". Это и бьюти-блогеры, и авторы "модных" каналов на YouTube. Люди, которые своими силами создают собственные "женские журналы" и собирают многотысячную аудиторию подписчиков. Один из самых популярных латвийских бьюти- и лайфстайл- блогеров, стилист и креативный директор MAAS Coats Майя Арманева раскрывает DELFI тайны работы в соцсетях и размышляет о том, почему местные женщины не конкурируют в звании "самых стильных" с француженками или итальянками.

Майя — человек необычный, очень разносторонний. Как иначе объяснить, почему девушка, закончившая теологический факультет и изучавшая иврит и древнегреческий после университета попадает на работу в Microsoft, а затем решает получить второе образование в бьюти-сфере и становится персональным стилистом? Еще один интересный карьерный поворот — решение завести свой блог. И, по признанию самой Майи, решение успешное с коммерческой точки зрения. Даже несмотря на то, что ориентирован блог на довольно сложную целевую аудиторию 30+.





Foto: София Лукьянска





Майя, для большинства обывателей лайфстайл- или бьюти- блог — это просто некая подборка красивых картинок, перемежающаяся с рекламой — завуалированной или явной. Расскажи, в чем на самом деле заключается твоя работа и как проходит обычный день блогера.





День блогера начинается рано. Потому что успешный блогер — это самая настоящая, полноценная работа. Я просыпаюсь в 6 утра и почти сразу же захожу в интернет. За то время, пока мы спим — в мире моды уже успевает произойти масса изменений. Нужно быть в курсе всего, чтобы потом проанализировать, пропустить через себя и поделиться со своим читателем. Затем я проверяю свою активность в соцсетях — если она недостаточно высока, то нужно либо выставить заранее подготовленную фотографию, либо срочно придумать интересную и познавательную для аудитории публикацию. А работаю я по большей части на двух платформах: Instagram и Youtube. У каждой из платформ своя специфика и нюансы.





A photo posted by ⚜Maija Armaneva (@maija_armaneva) on Dec 2, 2016 at 12:03am PST



А что является главным фактором успеха? Ведь в мире масса блогеров. Но при этом отнюдь не каждый из них пробивается в "золотую" десятку с миллионами подписчиков с нуля, то есть если блогер изначально не является знаменитостью.

Я к блогу отношусь как к проекту. А в любом проекте необходимо отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. С самого начала нужно определиться с направлением и целевой аудиторией. Но не менее важно, на мой взгляд, наполнение блога и Instagram, в том числе и визуальное, оно должно быть детально продумано, с единой стилистикой. Необходимо действительно постараться ради того, чтобы создать вокруг своего блога "ореол легкости". Люди не хотят смотреть на чьи-то ординарные будни, и им не нужна та реальность, в которой я сижу за столом и пишу свои планы, хожу на переговоры или делаю питчинг. Им нужна красота и легкость подачи, в том числе полезной информации.



Foto: София Лукьянска

Как ты в целом видишь роль блогеров? Можно ли назвать вас эдакими прогрессивными агентами продаж в интернете?

Блогеры — не рекламные агенты или агенты продаж. Сегодня мы скорее независимые эксперты, своего рода "фильтры", помогающие сделать выбор, и накладывающие свои знаки качества на ту или иную вещь. Я себя вижу в качестве соединяющего звена между потребителями и компаниями.

Блогеров уже начинают воспринимать всерьез. Наша работа не только позволяет зарабатывать, но и приносит другие важные плоды. В конце концов, сегодня соцсети влияют на массовое сознание ничуть не меньше СМИ. А иногда и больше. Несмотря на глобальную ситуацию, в Латвии фэшн- и бьюти-блогеров пока можно пересчитать по пальцам. И все же, как обстоят дела с конкуренцией?

Я ни с кем не конкурирую — у меня коллегиальные отношения с другими блогерами. Но, к сожалению, не все относятся к этому вопросу одинаково. Я очень хотела бы в будущем посотрудничать с кем-нибудь из местных или иностранных коллег, и совместно сделать интересный интерактивный проект для наших читателей. Сейчас активно ищу варианты такого сотрудничества.

A photo posted by ⚜Maija Armaneva (@maija_armaneva) on Oct 31, 2016 at 4:01am PDT

В то же время, в отличии от остальных, ты ведешь свой блог для людей несколько непривычной возрастной категории. А ведь целевая аудитория 30+ более избирательна и чуть труднее адаптируема к новым трендам?

Я люблю всех своих читателей и счастлива каждому уделить свое время, но так получается, что моя основная публика — люди в возрасте за 30 лет. И эту нишу я занимаю осознанно, у нас ведь очень мало блогеров работающих на более взрослую целевую аудиторию. Кто эти люди? В основном, это занятые делом женщины и мужчины, которые увидев новое фото и информацию, идут и приобретают тот или иной продукт или услугу, а не просто оставляют сердечки и лайки каждый раз, когда им что-то понравилось. Они доверяют моему опыту и мнению в сфере красоты, стиля и моды. Иногда даже в магазинах мне говорят, что клиент пришел с телефоном и показал мое фото, сказав, что хочет купить вещь "как на картинке". Мои читатели и сами частенько присылают фотографии в новом приобретении, которое я недавно посоветовала в своем видео. И это — самая лучшая благодарность, свидетельствующая о том, что я помогаю людям — они доверяют мне, а это значит, я на верном пути.

Когда вы видите красивую картинку, сохраняете ее и иногда разглядываете — это уже работает по принципу визуализации желаний.

Обратимся к другому виду твоей деятельности. Как стилист, что ты можешь сказать о латвийских женщинах? Почему, к примеру, стиль итальянок и француженок славят на весь мир, и чего для этого не хватает местным женщинам?

Чаще всего латвийским женщинам не хватает уверенности в себе и, банально, времени. Многие думают, что пойти к стилисту — в какой-то мере даже предосудительно. Мол, что же я, сама не могу одеть себя? А на западе люди иначе воспринимают такие вещи. Нередко там нанимают специальных людей просто для того, чтобы они помогли пересмотреть и рассортировать гардероб.

A photo posted by ⚜Maija Armaneva (@maija_armaneva) on Dec 16, 2016 at 3:32am PST

Если уж мы заговорили о гардеробе, то сколько в реальности среднестатистической женщине необходимо вещей, чтобы можно было создавать на их основе разные комплекты?



