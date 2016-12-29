Новогодним нарядом может стать также платье, расшитое пайетками, или длинный свитер с нарядной отделкой.
Торжественно и незабываемо выглядят платья с бахромой разного вида или наряд, где в качестве акцента используются перья. Также встретить Новый год можно в сатиновом платье с кружевной отделкой.
Если платье — не твой вариант, выбирай брючный костюм, костюм, комбинезон или длинную плиссированную юбку с металлическим блеском.
Узорчатые колготки и байкерские ботинки
Чтобы не замерзнуть, отправляясь на улицу любоваться праздничным салютом, в качестве акцента можно выбрать носочки и колготки с оригинальным узором или торжественного оттенка.
Особую женственность наряду придаст сочетание элегантных туфелек с носочками, сползшими до лодыжек. В любом женственном наряде будет удобнее танцевать, если надеть массивные байкерские ботинки на низком каблуке.
Корсеты, пояса и кружева
Для создания еще более выразительного праздничного образа необходимо подчеркнуть талию. Сделать это можно при помощи корсета или инкрустированного пояса.
В свою очередь для того, чтобы подчеркнуть осанку, необходимо взять на вооружение одну из самых горячих тенденций этого сезона — объемные подплечники. Если же хочется сделать образ более легким, этого можно достичь, используя прозрачные детали и женственные кружева.
Темные губы, искусственные ресницы и небрежные локоны
Для встречи Нового года подойдет немного небрежная, слегка растрепанная прическа с несколькими как будто случайно выпавшими прядями. Если же вы решили сделать гладкую прическу, украсить ее можно блестящей заколкой или ободком. Что касается макияжа для встречи года Огненного петуха, то акцентировать следует только одну часть лица. А именно, можно сделать легкий мейкап с темными, драматичными губами или темный, насыщенный макияж для глаз с нейтральным блеском для губ.
Новый год также самое подходящее время для блестящих теней, цветных лайнеров и накладных ресниц — разрешено все!