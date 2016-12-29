Встреча Нового года — всегда особый момент. И даже для тех, кто не хочет это признавать. Каждый желает шагнуть в Новый год с новыми мыслями, красиво выглядя, с улыбкой на лице. В каком наряде встретить год Огненного петуха? Своими советами по созданию праздничного образа делится торговый центр Domina Shopping в сотрудничестве с фэшн-блогером Лаурой Валутой.

Бархат или пайетки

Новый год — это время, когда нужно сиять, быть заметной, яркой и красочной. Если ты достаточно смела, выбирай вельветовое платье красного или любого другого цвета с глубоким декольте, дополни его длинными серьгами, а волосы уложи крупными легкими локонами.

A photo posted by Fred Boutique (@fredstore) on Dec 28, 2016 at 1:57pm PST

Новогодним нарядом может стать также платье, расшитое пайетками, или длинный свитер с нарядной отделкой. A photo posted by Grace Noel Wainwright (@a_southerndrawl) on Dec 27, 2016 at 9:46pm PST



A photo posted by DEBI.R (@debi.r) on Dec 29, 2016 at 2:12am PST

Торжественно и незабываемо выглядят платья с бахромой разного вида или наряд, где в качестве акцента используются перья. Также встретить Новый год можно в сатиновом платье с кружевной отделкой. A photo posted by SKALA BOUTIQUE (@skalaboutique) on Dec 18, 2016 at 3:06am PST

Если платье — не твой вариант, выбирай брючный костюм, костюм, комбинезон или длинную плиссированную юбку с металлическим блеском.

Узорчатые колготки и байкерские ботинки

Чтобы не замерзнуть, отправляясь на улицу любоваться праздничным салютом, в качестве акцента можно выбрать носочки и колготки с оригинальным узором или торжественного оттенка.

A photo posted by Sarah C. (@sariiety) on Dec 5, 2016 at 5:52am PST



Особую женственность наряду придаст сочетание элегантных туфелек с носочками, сползшими до лодыжек. В любом женственном наряде будет удобнее танцевать, если надеть массивные байкерские ботинки на низком каблуке.

A photo posted by M A G N A (@lovebeingpetite) on Dec 28, 2016 at 10:51am PST







A photo posted by Asta Valentaite (@asta_valentaite) on Dec 24, 2016 at 4:45am PST

Корсеты, пояса и кружева Для создания еще более выразительного праздничного образа необходимо подчеркнуть талию. Сделать это можно при помощи корсета или инкрустированного пояса. A photo posted by 💜Ella / Miss Victory Violet💜 (@missvictoryviolet) on Dec 28, 2016 at 11:51am PST

В свою очередь для того, чтобы подчеркнуть осанку, необходимо взять на вооружение одну из самых горячих тенденций этого сезона — объемные подплечники. Если же хочется сделать образ более легким, этого можно достичь, используя прозрачные детали и женственные кружева. A photo posted by Darmogray Mary (@d.m_harness_bra) on Nov 15, 2016 at 1:05am PST

Темные губы, искусственные ресницы и небрежные локоны Для встречи Нового года подойдет немного небрежная, слегка растрепанная прическа с несколькими как будто случайно выпавшими прядями. Если же вы решили сделать гладкую прическу, украсить ее можно блестящей заколкой или ободком. Что касается макияжа для встречи года Огненного петуха, то акцентировать следует только одну часть лица. А именно, можно сделать легкий мейкап с темными, драматичными губами или темный, насыщенный макияж для глаз с нейтральным блеском для губ. A photo posted by Elanna McGowan (@ellepearls) on Dec 28, 2016 at 8:01am PST

