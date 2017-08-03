Провожаем лето стильно: 31 модный образ для жаркого августа

Вот и наступил август, а так хочется успеть все, что полагается летом, но не получилось в предыдущие два месяца. Поэтому используем каждый шанс, чтобы запомнить это прекрасное время! Будем яркими! Ведь пока мы еще можем облачиться в летящее платье или игривую юбку, а может и надеть милые джинсовые шортики, пишет Delfi Viņa.
Мы, наконец, дождались настоящей летней погоды, поэтому сейчас можем с чистой совестью достать из шкафа любимые сезонные вещи. Если вам предстоит отпуск или просто прогулка по взморью, смело выберите что-то поярче. А когда вы в последний раз надевали летящее платье просто так, без повода? Ведь во имя красоты стоит время от времени это себе позволять — а когда еще, если не сейчас?
Поддайтесь соблазну ярких красок и необычных принтов. Кружева и нежные цветы, легкость и романтичность добавят в ваши будни нотку непринужденности. Помните и о самых стильных летних аксессуарах, к примеру, о плетеных сумках, которые прекрасно подходят не только для походов на пляж, или о необычных украшениях, которые освежат образ и придадут ему пикантности.
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