Сандалии на носки: почему это больше не "фу", а "вау"

Ее Величество Мода — крайне непредсказуемая барышня, которая порой удивляет и ошеломляет своим решением, что модно, а что нет. Вот и сегодня мы вместе с Delfi Viņa решили уделить внимание самому неоднозначному явлению в моде за последнее время — носкам и сандалиям.

Помните, какую сильную реакцию вызывали сандалии, надетые поверх носков? Общественность тогда разделилась на два лагеря — тех, кто считал это недопустимым, и тех, кто считал это удобным. Последних, кстати, было гораздо меньше, однако, они оказались весьма дальновидными в плане трендов.

Теперь носки и босоножки это не только удобно (если нет времени на педикюр, смело берите эту идею на вооружение), но и стильно. На мировых подиумах модели уже с прошлого года вышагивают в изящных босоножках, надетых на полупрозрачные носочки.

Foto: AP/Scanpix

Впрочем, не только модели, но и знаменитости оценили это веяние: Кендалл Дженнер, сводная сестра Ким Кардашьян, подхватила новый тренд и продемонстрировала его на Каннском кинофестивале в этом году.

Но будьте осторожны: не каждые носки сочетаются с босоножками. Отдавайте предпочтение оригинальным брендам и дизайнам и необычным принтам и нюансам. Несмотря на кажущуюся винтажность сочетания босоножек и носков, не стоит использовать его в деловом или классическом стиле — оставьте его для более расслабленных образов.

Все еще сложно представить это сочетание в своем гардеробе? Вот наша подборка для вдохновения: