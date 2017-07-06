Секреты стиля: выгодно подчеркиваем ягодицы

Грамотный подбор одежды может не только завуалировать недостатки фигуры, но и привлечь внимание к тем частям тела, которыми вы особенно гордитесь. Вместе с Delfi Viņa мы раскрываем секреты идеального силуэта.

Заправьте футболку в шорты с высоким поясом. Совет: используйте пояс, чтобы еще больше выделить талию и ягодицы.

A post shared by Adenorah (@adenorah) on Jun 1, 2016 at 9:33am PDT

Укороченные цветастые брюки из тонкой ткани прилегают в нужных местах, выделяя самое важное. Совет: для усиления эффекта заправьте топ в брюки.

A post shared by Z I N A C H A R K O P L I A (@zinafashionvibe) on Oct 26, 2014 at 10:40am PDT

Сочетайте обтягивающие брюки с ярким и смелым жакетом или джемпером. Совет: не стесняйтесь интересных текстур топа. Мохнатые и пушистые, с перышками и мятые материалы отлично оттенят ягодицы.

A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Mar 7, 2016 at 11:08am PST

Застегните джинсовую рубашку или тонкую куртку и подвяжите широкий пояс. Форма песочных часов — беспроигрышный вариант для женственной и выразительной фигуры.

A post shared by Jane Aldridge (@seaofshoes) on May 2, 2016 at 11:11am PDT

Облегающий брючный костюм выгодно очерчивает фигуру и открывает взорам округлые формы. Совет: выберите вариант с открытой спиной, чтобы придать образу немного игривости.

A post shared by Ashley Madekwe (@smashleybell) on May 28, 2015 at 5:41am PDT

Узкая мини-юбка в сочетании со свободной футболкой зрительно увеличивает ягодицы. Совет: выберите топ на размер больше, чтобы добиться ниспадающего эффекта.

A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Apr 17, 2016 at 2:59pm PDT

Примерьте джинсовую юбку-карандаш: высокая талия и облегающий силуэт приковывает восхищенные взгляды окружающих. Совет: к юбке лучше всего подходят туфли на высоком каблуке.

A post shared by Camille Charrière (@camillecharriere) on Jul 17, 2015 at 5:17am PDT

Комбинезон — отличный способ подчеркнуть изгибы вашей фигуры. Совет: выберите чуть облегающий фасон.

A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on May 5, 2016 at 11:23pm PDT

Горизонтальные линии визуально увеличат ягодицы. Используйте это преимущество. Совет: к полосатым брюкам, юбкам или шортам выбирайте однотонный топ.

A post shared by Jessica Stein (@tuulavintage) on Oct 23, 2015 at 8:02am PDT

Поклонницам стиля построже не стоит забывать о кожаных брюках или латексных леггинсах. Совет: особенно эффектно они будут смотреться в контрасте со светлым топом.

A post shared by Jane Aldridge (@seaofshoes) on Mar 6, 2016 at 2:45pm PST

Лето — пора несерьезности, поэтому смело надевайте короткие джинсовые шорты. Совет: выбирайте модели с необработанными краями или неровной бахромой.

A post shared by Shea Marie (@peaceloveshea) on Jun 18, 2016 at 1:58pm PDT

Легкое короткое платьице не обладает явно выделяющим эффектом, но оно включает фантазию, что, возможно, даже еще лучше. Совет: к платью подберите босоножки на высоком каблуке или узкой танкетке.

A post shared by Rumi Neely (@rumineely) on May 26, 2016 at 10:36pm PDT

Поиграйте с текстурами одного цвета, например, легкий вязаный джемпер и джинсы. Совет: носите топ с рукавами не ниже уровня талии — выберите длину в три четверти или чуть закатайте их.