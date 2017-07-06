Секреты стиля: выгодно подчеркиваем ягодицы

Грамотный подбор одежды может не только завуалировать недостатки фигуры, но и привлечь внимание к тем частям тела, которыми вы особенно гордитесь. Вместе с Delfi Viņa мы раскрываем секреты идеального силуэта.
Заправьте футболку в шорты с высоким поясом. Совет: используйте пояс, чтобы еще больше выделить талию и ягодицы.
Укороченные цветастые брюки из тонкой ткани прилегают в нужных местах, выделяя самое важное. Совет: для усиления эффекта заправьте топ в брюки.
Сочетайте обтягивающие брюки с ярким и смелым жакетом или джемпером. Совет: не стесняйтесь интересных текстур топа. Мохнатые и пушистые, с перышками и мятые материалы отлично оттенят ягодицы.
Застегните джинсовую рубашку или тонкую куртку и подвяжите широкий пояс. Форма песочных часов — беспроигрышный вариант для женственной и выразительной фигуры.
Облегающий брючный костюм выгодно очерчивает фигуру и открывает взорам округлые формы. Совет: выберите вариант с открытой спиной, чтобы придать образу немного игривости.
Узкая мини-юбка в сочетании со свободной футболкой зрительно увеличивает ягодицы. Совет: выберите топ на размер больше, чтобы добиться ниспадающего эффекта.
Примерьте джинсовую юбку-карандаш: высокая талия и облегающий силуэт приковывает восхищенные взгляды окружающих. Совет: к юбке лучше всего подходят туфли на высоком каблуке.
Комбинезон — отличный способ подчеркнуть изгибы вашей фигуры. Совет: выберите чуть облегающий фасон.
Горизонтальные линии визуально увеличат ягодицы. Используйте это преимущество. Совет: к полосатым брюкам, юбкам или шортам выбирайте однотонный топ.
Поклонницам стиля построже не стоит забывать о кожаных брюках или латексных леггинсах. Совет: особенно эффектно они будут смотреться в контрасте со светлым топом.
Лето — пора несерьезности, поэтому смело надевайте короткие джинсовые шорты. Совет: выбирайте модели с необработанными краями или неровной бахромой.
Легкое короткое платьице не обладает явно выделяющим эффектом, но оно включает фантазию, что, возможно, даже еще лучше. Совет: к платью подберите босоножки на высоком каблуке или узкой танкетке.
Поиграйте с текстурами одного цвета, например, легкий вязаный джемпер и джинсы. Совет: носите топ с рукавами не ниже уровня талии — выберите длину в три четверти или чуть закатайте их.