Сексуально или вульгарно? Стилисты о "пижамном" наряде Лаймы Вайкуле

В воскресенье, 23 июля, в юрмальском концертном зале "Дзинтари" красочным шоу завершился фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendez Vous Jūrmala. Концерт посетили многие известные в обществе люди, в числе которых были и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, и Валерий Леонтьев, и Валерий Меладзе, и Григорий Лепс, и Владимир Винокур, и Эммануил Виторган с женой, и многие другие. Хозяйка фестиваля, как и полагается, блистала и поражала воображение. В том числе и модных критиков.

Конечно, всем не угодишь, и поп-дива не стала исключением для острого глаза критиков-любителей — появившись на сцене в экстравагантном костюме авторства латвийского бренда Amoralle , напоминающем "одежду для сна" и дополненном сексуальной комбинацией с кружевной оторочкой, она вызвала у многих пользователей соцсетей недоумение. Некоторые даже осудили певицу, заявив, что ее наряд является неуместным для появления на публике (авторский стиль и пунктуация комментариев сохранена): "Лаймочка, могла то и поприличнее одеться", "Не понимаю пижамный стиль", "Лайма в пижамееее!!' Ужас! Ну и нравы."





A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Jul 20, 2017 at 3:39pm PDT





Впрочем, топ-стилисты взгляды большинства не разделяют, и хвалят 63-летнюю артистку за проявленную смелость и выбор наряда:





"Сексуально? Да! Неприлично?! Что неприлично? Выйти в свет в шелковом брючном костюме пижамного покроя? Такими полны журнальные станицы и витрины магазинов. Или неприлично одеться провокационно в 63 года? Так ведь Лайма никогда не боялась выглядеть провокационно. Тем она и интересна нам и в свои 23 и в 63. Уверена, что так будет и в 83!",— говорит доктор наук, стилист, имидж-дизайнер и преподаватель Жанна Дубска.





Такого же мнения придерживается и стилист, персональный шоппер, организатор проекта "Спасительное Преображение", и издатель дигитального глянцевого журнала "Латте" Влада Волкович, подчеркивая актуальность наряда Вайкуле:





"Лайма Вайкуле — звезда российской эстрады и наша соотечественница, по-моему мнению, является современной иконой стиля уже давно, еще со времен СССР. Ее образы слепо копировали и продолжают копировать. То, что Лайма вышла на сцену в пижаме, совершенно, не удивительно. Пижамные костюмы, как и платья-комбинации — безусловные хиты продаж уже на протяжении нескольких сезонов. Кто решился на такую инвестицию, согласиться, что шелковая пижама — очень стильно, комфортно и уместно, как на прогулке по морскому побережью в комплекте с бабушами (шлепки без задников, похожие на домашние тапочки) или лоферами, так и на светском мероприятии самого высокого уровня, правда, здесь идеально подойдут изящные шпильки. Лайма, абсолютно гармонично смотрелась на своем рандеву. Она транслирует образ современной Дивы без возраста. Тем более всем дамам, кто хочет быть в тренде, следует взять на заметку, что основными критериями современного популярного имиджа являются — моложавость, ухоженность и сексапильность. Браво, Лайма! Учитесь, модницы! Будем стильными!"





Фото с заключительного дня фестиваля Laima Rendez Vous Jūrmala вы можете увидеть в нашей галерее.

А что вы думаете по поводу "пижамного" стиля дивы? Свои ответы оставляйте в комментариях.