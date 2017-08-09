Стильные веяния следующего сезона, которые стоит примерить уже сейчас

Время неумолимо мчится вперед, и совсем скоро деревья оденутся в осенний багрец. Хотя нам думать об этом сейчас еще совсем не хочется, но модные эксперты всегда на два шага впереди остальных, и к осенне-зимнему сезону уже готовы все новейшие коллекции. Delfi Viņa вместе с командой Purewow создали подборку самых актуальных трендов следующего сезона, которые вы можете использовать в своих образах уже сейчас.
Бархат
Как и в прошлом году, бархат позиции "осеннего лидера" сдавать не собирается, считают эксперты. При помощи этой королевской ткани вы можете во всей красе проявить свои аристократические задатки. А пока не началась пора дождей — самое время пощеголять в бархатной обуви. Возможности этой ткани поистине широки — остается только выбирать, что вам ближе.
Ярко-красный
Осень раскрасит все яркими красками. Буквально. И этот факт безусловно повлияет на моду. Добавьте красок и в свой гардероб. Особенную актуальность в этом сезоне эксперты стиля предрекают ярко-красному цвету.
Блеск и шик 80-х
Вещи, завоевавшие доверие, никуда не исчезают. Ведь мода циклична. А винтаж уже давно не является уделом исключительно хипстерским. Дайте волю фантазии и смело экспериментируйте с вещами из "маминой молодости".
Цветочные узоры
Летней одеждой с цветочными узорами никого не удивишь. Но в этом году цветы не покинут нас еще какое-то время и осенью. Уже не такие яркие, но они продолжат радовать нас своим присутствием в виде принтов и узоров на одежде.
Элегантные спортивные брюки
Еще одна модная фишка, "перешедшая" в этот сезон из прошлого. Элегантные спортивные брюки, дополненные минималистичного вида блузой и туфлями на высоком каблуке — стильно и лаконично.
Главный акцент на обувь
Брюки с необычной талией
Такой элемент одежды этой осенью не только сделает вас трендсеттером, но и подчеркнет вашу фигуру.