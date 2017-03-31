Во вторник, 28 марта, в Латвии стартовало самое стильное событие сезона — 26-ая Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). В рамках модных мероприятий свои новейшие коллекции представляют как местные, так и иностранные дизайнеры, пишет DELFI Viņa.
В рамках третьего дня недели моды свои новейшие коллекции публике представили хорошо известные латвийские бренды — Talented, Katya Katya Shehurina, модельер Наталия Янсоне, а также литовский дизайнер одежды Лилия Ларионова.
Традиционно, в нашем репортаже вы можете увидеть самые яркие моменты модных показов RFW.
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