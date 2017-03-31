В рамках третьего дня недели моды свои новейшие коллекции публике представили хорошо известные латвийские бренды — Talented, Katya Katya Shehurina, модельер Наталия Янсоне, а также литовский дизайнер одежды Лилия Ларионова.

Традиционно, в нашем репортаже вы можете увидеть самые яркие моменты модных показов RFW.