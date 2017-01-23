Оказалось, что модная индустрия больше благоволила Хиллари Клинтон. Подобные демарши среди модельеров вообще не приняты, так что эти выборы стали уникальными и в плане моды. "Как человек, который поддерживает разнообразие, индивидуальную свободу и уважение ко всем образам жизни, я не буду принимать участие в разработке одежды или сотрудничестве с будущей первой леди", — заявила Софи Тэллет, дизайнер, которая одевала Мишель Обаму. По-видимому, она имела в виду то, что Дональд Трамп выступает против иммигрантов и мусульман, пишет "Московский комсомолец".

Тем ироничнее, что пока вопрос о создании образа первой леди для участия в инаугурации Дональда Трампа оставался открытым, для торжественного ужина в честь предстоящей церемонии Мелания самостоятельно выбрала эффектное золотое платье авторства ливанского дизайнера Рим Акра (Reem Acra).



Как известно, одним из первых от сотрудничества с Меланьей отказался американский дизайнер Том Форд. За ним последовал Марк Джейкобс и многие другие. Но в итоге заняться образом Меланьи Трамп на церемонии инаугурации согласился Ральф Лорен. Дизайнер, поддерживавший в течение избирательной кампании Хиллари Клинтон, официально согласился сотрудничать с первой леди. Затем одевать Меланью пожелал и Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld).

В итоге на церемонии первая леди США появилась в небесно-голубом платье-футляре, жакете-болеро с воротником стойкой и рукавом в три четверти и длинных перчатках того же цвета от Ральфа Лорена (Ralph Lauren), пишет Газета.ru. Правда ушлые интернет-критики тут же окрестили наряд "копиркой под Жаклин Кеннеди"



Тем временем первая леди нашла еще одного спасителя. Им стал дизайнер Эрве Пьер (Hervé Pierre). В роскошном платье оттенка слоновой кости от Пьера госпожа Трамп появилась на инаугурационном балу. Более того, в официальном релизе говорится, что этот наряд был создан кутюрье совместно с самой Меланией.



"Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — заявил Пьер.

Какой из трех нарядов первой леди США вам пришелся по вкусу больше — пишите в комментариях.