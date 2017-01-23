Одна из главных интриг инаугураци 45-го президента США Дональда Трампа для модных экспертов заключалась в том, какой наряд выберет первая леди страны, ведь еще не вступив в свой законный статус, госпожа Трамп столкнулась с некоторыми проблемами — из-за разницы в политических взглядах с ее мужем дизайнеры один за другим отказывались ее одевать. Что же из всего этого вышло?
Оказалось, что модная индустрия больше благоволила Хиллари Клинтон. Подобные демарши среди модельеров вообще не приняты, так что эти выборы стали уникальными и в плане моды. "Как человек, который поддерживает разнообразие, индивидуальную свободу и уважение ко всем образам жизни, я не буду принимать участие в разработке одежды или сотрудничестве с будущей первой леди", — заявила Софи Тэллет, дизайнер, которая одевала Мишель Обаму. По-видимому, она имела в виду то, что Дональд Трамп выступает против иммигрантов и мусульман, пишет "Московский комсомолец".
Тем ироничнее, что пока вопрос о создании образа первой леди для участия в инаугурации Дональда Трампа оставался открытым, для торжественного ужина в честь предстоящей церемонии Мелания самостоятельно выбрала эффектное золотое платье авторства ливанского дизайнера Рим Акра (Reem Acra).
Как известно, одним из первых от сотрудничества с Меланьей отказался американский дизайнер Том Форд. За ним последовал Марк Джейкобс и многие другие. Но в итоге заняться образом Меланьи Трамп на церемонии инаугурации согласился Ральф Лорен. Дизайнер, поддерживавший в течение избирательной кампании Хиллари Клинтон, официально согласился сотрудничать с первой леди. Затем одевать Меланью пожелал и Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld).
В итоге на церемонии первая леди США появилась в небесно-голубом платье-футляре, жакете-болеро с воротником стойкой и рукавом в три четверти и длинных перчатках того же цвета от Ральфа Лорена (Ralph Lauren), пишет Газета.ru. Правда ушлые интернет-критики тут же окрестили наряд "копиркой под Жаклин Кеннеди"
Тем временем первая леди нашла еще одного спасителя. Им стал дизайнер Эрве Пьер (Hervé Pierre). В роскошном платье оттенка слоновой кости от Пьера госпожа Трамп появилась на инаугурационном балу. Более того, в официальном релизе говорится, что этот наряд был создан кутюрье совместно с самой Меланией.
"Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — заявил Пьер.
Какой из трех нарядов первой леди США вам пришелся по вкусу больше — пишите в комментариях.