Одна из главных интриг инаугураци 45-го президента США Дональда Трампа для модных экспертов заключалась в том, какой наряд выберет первая леди страны, ведь еще не вступив в свой законный статус, госпожа Трамп столкнулась с некоторыми проблемами — из-за разницы в политических взглядах с ее мужем дизайнеры один за другим отказывались ее одевать. Что же из всего этого вышло?

Оказалось, что модная индустрия больше благоволила Хиллари Клинтон. Подобные демарши среди модельеров вообще не приняты, так что эти выборы стали уникальными и в плане моды. "Как человек, который поддерживает разнообразие, индивидуальную свободу и уважение ко всем образам жизни, я не буду принимать участие в разработке одежды или сотрудничестве с будущей первой леди", — заявила Софи Тэллет, дизайнер, которая одевала Мишель Обаму. По-видимому, она имела в виду то, что Дональд Трамп выступает против иммигрантов и мусульман, пишет "Московский комсомолец".

Тем ироничнее, что пока вопрос о создании образа первой леди для участия в инаугурации Дональда Трампа оставался открытым, для торжественного ужина в честь предстоящей церемонии Мелания самостоятельно выбрала эффектное золотое платье авторства ливанского дизайнера Рим Акра (Reem Acra).











