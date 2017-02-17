Церемонии награждения и другие торжественные мероприятия дают звездам идеальную возможность публично проявить свое неповторимое чувство стиля. Правда, в наши дни редкая представительница прекрасного пола посещает светские рауты одетой в полном понимании этого слова, и обнаженное тело уже давно стало нормой.
Но, оглядываясь назад, становится ясно — шокировать и удивлять иногда возможно не только наготой. DELFI Izklaide предлагает подборку из десяти самых шокирующих женских нарядов, которые в период с 1990-х получили широкий резонанс в СМИ и обществе.
- 1. Джулия Робертс в пиджаке, 1990 год
- 2. Элизабет Херли в платье с булавками, 1994 год
- 3. Роуз Макгоуэн в сеточке, 1998 год
- 4. Лил Ким с заклеенным соском, 1999 год
- 5. Дженнифер Лопез в "пляжном" платье, 2000 год
- 6. Бьорк в "платье-лебеде", 2001 год
- 7. Шэрон Стоун в "ведьминском" платье, 2003 год
- 8. Леди Гага в платье из мяса, 2010 год
- 9. Рианна в прозрачном платье, 2014 год
- 10. Майли Сайрус в "серебристых ремешках", 2015 год