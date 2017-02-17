Но, оглядываясь назад, становится ясно — шокировать и удивлять иногда возможно не только наготой. DELFI Izklaide предлагает подборку из десяти самых шокирующих женских нарядов, которые в период с 1990-х получили широкий резонанс в СМИ и обществе.