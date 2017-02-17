Foto: Vida Press Лига Шване , DELFI Izklaide

Церемонии награждения и другие торжественные мероприятия дают звездам идеальную возможность публично проявить свое неповторимое чувство стиля. Правда, в наши дни редкая представительница прекрасного пола посещает светские рауты одетой в полном понимании этого слова, и обнаженное тело уже давно стало нормой.