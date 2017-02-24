Часто, люди, которые носят одежду больших размеров, просто не знают как правильно комбинировать вещи, где их покупать и как при небольших вложениях добиться потрясающего эффекта.

Цель семинара — показать и доказать, что такие понятия как "мода" и "стиль" не зависят от размера одежды, наоборот, на волне популярности движения "боди-позитив" масса новых и интересных тенденций направлены именно на гардероб размера "плюс".

Организаторы мероприятия предлагают женщинам вместе выйти из зоны комфорта навстречу захватывающей новизне и научиться быть модными и стильными независимо от размера одежды!

В ходе семинара у его участниц будет возможность задать вопросы эксперту моды, примерить одежду, получить советы косметолога, парикмахера, визажиста и диетолога.

Preses foto
Foto: Preses foto

  • Дата семинара: 27.02.2017;
  • Начало: 18.00;
  • Место проведения: Бизнес-центр Regus Riga Opera, бульвар Аспазияс, 20;
  • Вход свободный.