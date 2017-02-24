Впервые в Риге пройдет бесплатный семинар о моде для женщин "плюс-сайз". В ходе мероприятия его участницы смогут узнать все о новейших модных тенденциях для гардероба больших размеров, а также задать животрепещущие вопросы признанному эксперту моды Виктории Липской.

Часто, люди, которые носят одежду больших размеров, просто не знают как правильно комбинировать вещи, где их покупать и как при небольших вложениях добиться потрясающего эффекта.

Цель семинара — показать и доказать, что такие понятия как "мода" и "стиль" не зависят от размера одежды, наоборот, на волне популярности движения "боди-позитив" масса новых и интересных тенденций направлены именно на гардероб размера "плюс".

Организаторы мероприятия предлагают женщинам вместе выйти из зоны комфорта навстречу захватывающей новизне и научиться быть модными и стильными независимо от размера одежды!





В ходе семинара у его участниц будет возможность задать вопросы эксперту моды, примерить одежду, получить советы косметолога, парикмахера, визажиста и диетолога.





Foto: Preses foto