1. Когда она приходит, берегите ее.





2. Поймите, что любовь — это зеркало: она показывает нам, кем мы являемся.





3. Только мы сами можем сделать себя счастливыми, и это не задача другого человека.





4. Не говорите ничего специально, чтобы сделать больно.





5. Принимайте и прощайте легко.





6. Не бойтесь не соглашаться — это нормально.





7. Никогда не будьте слишком заняты друг для друга.





8. Принимайте честную критику.





9. Признавайте свои ошибки.





10. Поддерживайте друг друга в тяжелые времена.





11. Живите настоящим моментом — будьте здесь и сейчас.





12. Оставляйте прошлое в прошлом.





13. Не драматизируйте.





14. Не пытайтесь контролировать.





15. Не сравнивайте.





16. Общайтесь открыто и честно.





17. Очень внимательно слушайте.





18. Не осуждайте.





19. Не пытайтесь изменить партнера.





20. Все недостатки и несовершенства — прекрасны.





21. Доверяйте своим инстинктам, но не будьте параноиком.





22. Не идите на компромиссы со своими принципами (и не ждите этого от партнера).





23. Вместо власти стремитесь к балансу и гармонии.





24. Пространство важно, чтобы дышать и расти.





25. Будьте друзьями.





26. Умейте веселиться.





27. Не тратьте энергию на негативные мысли.



