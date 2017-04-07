Как часто мы принимаем любовь за нечто само собой разумеющееся? А как часто забываем, что если за чувством "не ухаживать", то оно и завянет, словно цветок без воды. Распечатайте эти правила и повесьте их на видном месте, чтобы не забыть, пишет "Клубер".
1. Когда она приходит, берегите ее.
2. Поймите, что любовь — это зеркало: она показывает нам, кем мы являемся.
3. Только мы сами можем сделать себя счастливыми, и это не задача другого человека.
4. Не говорите ничего специально, чтобы сделать больно.
5. Принимайте и прощайте легко.
6. Не бойтесь не соглашаться — это нормально.
7. Никогда не будьте слишком заняты друг для друга.
8. Принимайте честную критику.
9. Признавайте свои ошибки.
10. Поддерживайте друг друга в тяжелые времена.
11. Живите настоящим моментом — будьте здесь и сейчас.
12. Оставляйте прошлое в прошлом.
13. Не драматизируйте.
14. Не пытайтесь контролировать.
15. Не сравнивайте.
16. Общайтесь открыто и честно.
17. Очень внимательно слушайте.
18. Не осуждайте.
19. Не пытайтесь изменить партнера.
20. Все недостатки и несовершенства — прекрасны.
21. Доверяйте своим инстинктам, но не будьте параноиком.
22. Не идите на компромиссы со своими принципами (и не ждите этого от партнера).
23. Вместо власти стремитесь к балансу и гармонии.
24. Пространство важно, чтобы дышать и расти.
25. Будьте друзьями.
26. Умейте веселиться.
27. Не тратьте энергию на негативные мысли.
28. Доверяйте.
29. Не держитесь за того, кто не держит вас. Отпускайте.
30. Исследуйте друг друга.
31. Получайте и давайте.
32. Не просто говорите о любви, показывайте ее.
По материалам — soulpost.ru.