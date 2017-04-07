1. Когда она приходит, берегите ее.

2. Поймите, что любовь — это зеркало: она показывает нам, кем мы являемся.

3. Только мы сами можем сделать себя счастливыми, и это не задача другого человека.

4. Не говорите ничего специально, чтобы сделать больно.

5. Принимайте и прощайте легко.

6. Не бойтесь не соглашаться — это нормально.

7. Никогда не будьте слишком заняты друг для друга.

8. Принимайте честную критику.

9. Признавайте свои ошибки.

10. Поддерживайте друг друга в тяжелые времена.

11. Живите настоящим моментом — будьте здесь и сейчас.

12. Оставляйте прошлое в прошлом.

13. Не драматизируйте.

14. Не пытайтесь контролировать.

15. Не сравнивайте.

16. Общайтесь открыто и честно.

17. Очень внимательно слушайте.

18. Не осуждайте.

19. Не пытайтесь изменить партнера.

20. Все недостатки и несовершенства — прекрасны.

21. Доверяйте своим инстинктам, но не будьте параноиком.

22. Не идите на компромиссы со своими принципами (и не ждите этого от партнера).

23. Вместо власти стремитесь к балансу и гармонии.

24. Пространство важно, чтобы дышать и расти.

25. Будьте друзьями.

26. Умейте веселиться.

27. Не тратьте энергию на негативные мысли.

28. Доверяйте.

29. Не держитесь за того, кто не держит вас. Отпускайте.

30. Исследуйте друг друга.

31. Получайте и давайте.

32. Не просто говорите о любви, показывайте ее.

По материалам — soulpost.ru.