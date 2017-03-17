Ирина, 30 лет: "Если партнер случайный, я конечно же не стану заниматься с ним незащищенным сексом. Все-таки понимаю, что это небезопасно для здоровья, слишком большой риск. А вот с постоянным партнером вполне такое может быть. Во-первых, потому что нас может охватить страсть, и там уже не до презервативов. Во-вторых, мне самой более приятно без контрацептива. Ну и, в-третьих, когда есть доверие, можно наслаждаться сексом без лишней суеты".





Ольга, 25 лет: "Когда я только начала заниматься сексом, я никогда и не думала о безопасности. Просто мне никто не объяснял, как это важно для здоровья, о ЗППП я ничего толком не знала, думая, что это все болезни каких-то маргиналов. Сейчас у меня есть мужчина, с которым мы выбрали подходящую контрацепцию, но это не презервативы".





Марина, 28 лет: "Я понимаю, что презерватив необходим, особенно когда нет постоянного партнера. Но мне все время как-то неловко поднимать этот разговор. Если мужчина сам предлагает презерватив — хорошо. Если нет — то я ничего не говорю".





Алена, 33 года: "Я довольно мнительный человек во всех вопросах, связанных со здоровьем. Пожалуй, заниматься сексом без презерватива соглашусь, только если партнер покажет мне справку об отсутствии ЗППП и ВИЧ, и если мы найдем другой способ защититься от нежелательной беременности".





По мнению нашего эксперта, психолога и сексолога Инны Мельниковой, очень часто женщины соглашаются на незащищенный секс именно со случайными партнерами. Потому что, если ее связывают нормальные отношения с мужчиной, ей проще обсуждать интимные моменты, есть доверие и уверенность, что к ней отнесутся с вниманием.





Тем не менее есть еще много разных ситуаций, когда женщины по каким-то причинам соглашаются на незащищенный секс.