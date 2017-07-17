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Что такое "сексуальное послевкусие" и почему оно полезно?

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Что такое "сексуальное послевкусие" и почему оно полезно?
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Вопрос из категории "яйцо или курица": является ли хороший секс причиной здоровых отношений или здоровые отношения ведут к хорошему сексу? Разбираемся вместе с Well And Good.

Ни для кого не секрет, да и научно доказано, что секс снижает стресс и усиливает чувство счастья. Факт и то, что для этого даже не нужен партнер — тем же эффектом обладает и мастурбация. Однако, ближе к делу.

В издании "Personality and Social Psychology Bulletin" недавно было опубликовано новое исследование, которое выяснило, что секс способствует хорошему самочувствию и вызывает положительные эмоции и сохраняет это воздействие в течение 24 часов после его завершения. То есть помимо незамедлительного "вознаграждения", секс влечет за собой "сексуальное послевкусие", которое улучшает настроение, укрепляет ваши отношения и эмоциональную связь.

Пары, участвовавшие в исследовании, сообщали о сильнейшей симпатии как во время секса, так и в течение нескольких часов после него, поэтому секс полезен не только в физиологическом плане, но и благотворно влияет на связь с партнером.

Исследователи пришли к выводу, что секс прочит теплые чувства, а теплые чувства означают хороший секс, пишет издание Psychology Today. Разумеется, со временем и возрастом частота секса меняется, но если не угасло влечение и симпатия к партнеру, и пара не перестает обниматься, целоваться, держать друг друга за руку, то это компенсирует не столь частые занятия любовью.

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Что такое "сексуальное послевкусие" и почему оно полезно?

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