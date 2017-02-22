В жизни каждого случается одиночество. То есть период, когда нет постоянного партнера. Но это не повод забыть о телесных удовольствиях, посыпать голову пеплом и впасть в спячку в ожидании подходящей кандидатуры.

"Мастурбация — хороший способ снять эмоциональное и сексуальное напряжение, — говорит Инна Мельникова. — Кроме того, если доставлять себе удовольствие не при помощи игрушек, а руками, это помогает развивать чувствительность, открывать новые грани сексуальности. Особенно это актуально для женщин".

Если женщина вообще никак не прикасается к своему телу, она хуже знает, от чего возбуждается, не сможет подсказать партнеру, как лучше ее ласкать. Да, есть мнение, что умелый любовник должен все это знать сам, но на деле часто оказывается, что партнер лучше справляется, если дать ему несколько подсказок.