Десять неочевидных вещей, которые кажутся мужчинам сексуальными

Разумеется, мы не станем грести всех под одну гребенку, ведь то, что одному мужчине кажется привлекательным, другого может, наоборот, оттолкнуть. Но журнал Marie Claire перечисляет десять неочевидных вещей, которые многие мужчины находят сексуальными.

Небрежная прическа

Конечно, речь здесь идет не о жирных, немытых волосах, а о том, что мужчинам нравится естественность. Ведь женщина может быть очень мила без тонны косметики и трехэтажной укладки, на которую ушло бог весть сколько времени! Мужчины просто обожают длинные женские волосы, но непринужденные локоны ценят ничуть не меньше салонных причесок. К А тот факт, что вы не постеснялись предстать перед мужчиной с видом "ой, а я только что из кровати", может вполне логично породить в нем желание вместе с вами вернуться под теплое одеялко.

Клетчатая рубашка

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Красивая женщина в клетчатой рубашке — очень сексуальная игра на контрастах. И особенно возбуждающе этот предмет одежды смотрится на женщине, если под ним нет больше ничего. В таком "наряде" вы в глазах мужчины будете выглядеть настоящей хулиганкой, которую не пугают даже самые смелые эксперименты в постели. Только не стоит превращать этот образ в обыденность, ибо привыкнув к нему, мужчина на "заветную клеточку" уже не будет реагировать столь же остро, как раньше.

Милый животик

Хоть СМИ и глянец и пытаются убедить представительниц прекрасного пола в том, что для привлекательности им обязательно необходимо иметь на животе шесть кубиков пресса, но "мужчина обычный" все же думает несколько иначе. При виде "идеальной" женщины у представителей сильного пола в голове рождается множество вопросов, и главный из них — "что с ней делать?". Одно дело любоваться, а другое — постоянная необходимость такой фемине соответствовать.

Большинство мужчин все же отдает предпочтение женщинам с мягкими формами. Ведь после тяжелого рабочего дня так приятно положить голову на милый женский животик, не боясь пораниться о торчащие отовсюду кости.

Женщина и музыкальный инструмент

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Саксофонистка? Арфистка? Гитаристка? Не так важно, на каком именно музыкальном инструменте играет женщина. Главное — то, что такой навык кажется мужчинам невероятно привлекательным в сексуальном плане. А если вы еще и поете…,то перед вами практически невозможно устоять! Даже если музыка — не ваш конек, советуем попробовать освоить хотя бы игру на ложках. По крайней мере, это нетривиально.

Мимические морщинки

Почти все женщины беспокоятся по поводу появления первых морщин. Да, часто это действительно признак старения. Но не стоит впадать в панику! Мужчины находят очаровательными эти маленькие морщинки вокруг глаз, которые появляются на женском лице во время смеха. Такие морщинки делают лицо живым, придавая ему естественный вид. В эру ботоксных кукол это особенно ценно. (Конечно, если морщинки уже не просто мимические и из-за них ваше лицо больше напоминают бабушкин сад после сезонной прополки — бегом к косметологу!)

Маленький бюст

Вопреки распространенному стереотипу, не так уж и много мужчин мечтают о спутнице жизни с пятым размером груди. Большинству из них нравится не конкретный размер бюста, а округлость женских форм и их упругость, а чаще всего такие параметры характерны именно для обладательниц груди маленького и среднего размеров. К тому же, во время секса маленькая грудь гораздо сподручней!

Здоровый аппетит

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Мужчины любят здоровых девушек. И никогда не поймут, почему во время свидания в ресторане вы битый час жуете маленький салатный листик. Конечно, это вовсе не значит, что вам нужно дважды просить у официанта добавку и пытаться подъесть содержимое тарелки спутника. Мера важна во всем. Но мысль такая: мужчину с гораздо большей вероятностью привлечет женщина, которая не будет мучать себя голодовкой в угоду окружающим, потому что она довольна своими формами. И достаточно независима от чужого мнения, чтобы решать, что и когда ей стоит вкушать. Эти два фактора кажутся представителям сильного пола очень привлекательными!

Низкий голос

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Тоненький и писклявый голосок воспринимается большинством мужчин как раздражающий фактор, и лишь редкий мазохист выдержит в компании такого "комарика" больше одного свидания. Конечно, не каждой дано разговаривать с мужчинами голосом Ренаты Литвиновой, но правило понижения голоса при разговоре с представителями противоположного пола работает просто замечательно! Говорите тиже, медленнее и ниже — это невероятно соблазнительно!

Длинная юбка

Здесь все предельно просто — чем больше скрыто, тем больше простора для фантазий. Особенно во времена вседозволенности.

Утренние потягивания Foto: Shutterstock

Потягиваясь утром после сладкого сна, женщина похожа на кошку. С одной стороны — беззащитную и домашнюю, а с другой — невероятно сексуальную в своей первозданности. Непринужденность, особенно облаченная в чувственный пеньюар нежного цвета, действует на мужчин гораздо круче всякого стриптиза! Поэтому, если не хотите, чтобы самым приятным моментом вашего утра была чашка кофе — чаще потягивайтесь!