На заметку мужчинам: самые неожиданные зоны тела женщины, прикосновения к которым приведут ее в восторг.

1. Эрогенные точки на шее

Как работает: Подойди к девушке сзади, убери волосы, которые прикрывают шею и начинай покрывать ее поцелуями. Сначала целуй одну сторону, потом — вторую. Примечание: прежде всего убедись, что девушка готова к такой близости, иначе можно отхватить звонкую пощечину.

2. Эрогенные точки на запястье

Как работает: Нежно проведи пальцем по коже на внутренней стороне ее запястья, немного его пощекочи. Если обстановка располагает, можешь даже легонько его лизнуть. Сам понимаешь, мало кто догадывается, что именно в этом месте у женщины эрогенная зона, потому, став первооткрывателем, будешь приятно награжден.

3. Эрогенные точки на локтях

Как работает: Покрой ее локоть поцелуями с внутренней стороны. Не удивляйся, на самом деле этот жест гораздо интимней, чем кажется. Только не вздумай кусать.

4. Эрогенные точки в волосах

Как работает: Проведи рукой по ее волосам, чувственно помассируй кожу головы. Девушка ощутит прилив счастья, ведь в это время в ее кровь выбросятся эндорфины. Главное — будь внимателен, не испорти ее прическу.

5. Эрогенные точки под коленками

Как работает: Нежно проведи пальцем под ее коленкой — там у девушек очень тщательно скрыта эрогенная зона. Если в этот момент она не засмеется от щекотки, можешь смело применять тяжелую артиллерию — целовать и легонько покусывать это место.

6. Эрогенные зоны на мочке уха

Как работает: Проведи по мочке языком и прикуси ее, затем переходи к центральной части ушка. В этот момент приостановись и понаблюдай за ее реакцией — многие девушки не любят, когда мужчина лезет в ее ухо языком. Если она не оттолкнула тебя и не побежала за салфеткой, тихонько возрадуйся и продолжи ласкать эту чудесную женскую эрогенную зону.

7. Эрогенные точки на ногах

Как работает: Запомни — чтобы покорить сердце (и другие важные органы) девушки, начинать следует с ее ног. Нежно помассируй ее ступни и пятки, также удели внимание пальцам ног и лодыжкам. Попробуй обнаружить точку, находящуюся немного ниже ахиллова сухожилия, на задней стороне лодыжки. По мнению акупунктуристов, она аккумулирует сексуальную энергию.

8. Эрогенные точки на губах

Как работает: Оближи верхнюю губу девушки, и постарайся при этом своей нижней губой простимулировать ее уздечку языка. Данная зона у них сильно связана нервами с наиболее важными органами для секса, а потому, если нигде не ошибешься, реакция партнерши приятно тебя удивит.

9. Эрогенные точки на попе

Как работает: Прикасайся к ней внизу спины (если следовать учебнику анатомии, то "в районе крестца"). Не забудь легонько пройтись по позвоночнику, плавно спустившись к области ягодиц. Там можешь дать волю рукам, к тому же подобная прелюдия уже может назваться эротическим массажем.

10. Все остальные эрогенные точки

Как работает: Если вы достаточно знаете друг друга, да и уже стоите без одежды, смело переходи к финалу: поглаживай ее по всему телу, снизу вверх и наоборот. Если твои руки не шершавые и ты контролируешь силу нажима, то, возможно, из этого что-то получится. А вообще, если вы уже голые и лежите в одной кровати — значит, что-то уже вышло.