Итак, что же нужно иметь ввиду, если вы собираетесь прожить с партнером долгие годы?





1. Перезаключение контракта (неписанного и не всегда полностью проговариваемого),отказ от иллюзии, что первоначальные совпадения, невольные обещания, дополнения могут оставаться без серьезных изменений и осознания.





2. Юмор, подтрунивание друг над другом и дистанции, которые достигаются гибкостью не только в житейских успехах, которые устраивают друг друга, но и в нахождении неожиданных точек зрения, обострения через шутку и иронию.



