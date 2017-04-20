На многих этапах жизни люди могут стать по-новому друг другу интересны. Чтобы ваши отношения с партнером не разбились о лодку быта, прислушайтесь к советам пар, долго живущих вместе, пишет "Клубер".
Итак, что же нужно иметь ввиду, если вы собираетесь прожить с партнером долгие годы?
1. Перезаключение контракта (неписанного и не всегда полностью проговариваемого),отказ от иллюзии, что первоначальные совпадения, невольные обещания, дополнения могут оставаться без серьезных изменений и осознания.
2. Юмор, подтрунивание друг над другом и дистанции, которые достигаются гибкостью не только в житейских успехах, которые устраивают друг друга, но и в нахождении неожиданных точек зрения, обострения через шутку и иронию.
3. Успешность каждого в чем-то своем и признание этого другим. Мера и пропорция зависимости — независимости. То есть резонанс друг с другом по нескольким неожиданным осям, часто не заметных другим. Например, она хорошо снимает напряжение, присутствуя, но ничего не спрашивая и не требуя внимания, когда он приходит домой взвинченным. То, как люди образуют "тамбур и переход" от одного состояния к другому.
4. Резистентность пары к неизбежным окружающим банальностям и усреднениям, например к гламурным требованиям молодости, худобы и вообще "равнения на картинку" (которая всегда чужая). То есть, чувство пары "мы не совсем такие, как все" и помощь друг другу в поиске этой оригинальности.
5. Помощь в мелочах, например, он получает лучшее определение событий и линзу для взгляда на ряд вещей, а она — повод гордиться и иногда высмеивать его решения, сделанные случайно и налету.
6. Активный физический контакт, касания и взгляды, то есть образование своего особого пространства. Сюда же относится умение культивировать запахи и ощущения, нравящиеся, часто идущие из детства. Например, она умеет жарить картошку, именно так как он любил когда-то, а он — приносить ей цветы и понимать ее привязанность к запахам.
7. Знание и учет меняющихся сексуальных предпочтений, пропорция поддержания привычек и введения новизны, "мы не только такие" и "жизнь не остановилась".
8. Право на одиночество другого и отпускание этого "поводка". Возможность уйти и уехать, так чтобы вернуться, соскучившись. Пульсирующие отношения, а не зафиксированные в ригидных правилах.