На волне огромной популярности книжки "50 оттенков серого", а затем и одноименного фильма в обществе снова вспыхнули разговоры о боли во время секса. Считается, что достаточно значительному количеству людей нравится испытывать болевые ощущения, так как они доставляют им удовольствия. Кто-то может возразить, что у этих людей психическое расстройство, но на самом деле в этом нет ничего патологического, как объясняют эксперты-физиологи. Дело в том, что боль заставляет центральную нервную систему выпускать эндорфины, которые являются натуральными опиатами нашего организма.

Эндорфины не только блокируют болевые сигналы, они также способствуют возникновению ощущения эйфории. Многие атлеты знают о том, что во время наиболее сильных физических нагрузок порой возникает так называемое второе дыхание, которое иногда называют "кайфом спортсменов". То же самое может наблюдаться во время занятий сексом в БДСМ- стиле.





Существуют также некоторые психологические факторы, способствующие получению удовольствия от боли во время секса. Первый фактор — это ожидание. Любитель острой пищи прекрасно знает, что он испытает специфические ощущения во время поглощения этого блюда, поэтому он и получает наслаждение от них. Но если ему дадут шоколадку, внутри которой окажется перчик чили, то он точно испытает неприятное ощущение, поскольку не ожидает ничего подобного.





Другим фактором удовольствия в БДСМ-сексе является ощущения доверия и контроля, которые испытывают "верхние" и "нижние" партнеры. Принимающий партнер должен доверять тому, кто ему причиняют боль, а доминант должен контролировать "нижнего" партнера. Существует некоторое количество людей, для которых эти отношения являются очень важными и невероятно приятными.