На фоне новой эпидемии ВИЧ/СПИД в мире интерес людей к этой все еще неизлечимой болезни опять возрос. На вопрос о том, можно ли заразиться ВИЧ посредством орального секса, отвечают американские эксперты, пишет Medikforum.ru.
Риск заражения ВИЧ через оральный секс крайне мал, если сравнить его с незащищенным вагинальным или анальным сексом. Однако это не значит, что риск отсутствует вовсе. При оральном сексе с помощь рта и содержащейся в нем слюны стимулируется влагалище или половой член партнера, то есть его гениталии. Если у одного из партнеров имеются какие-либо травмы мембраны, слизистой оболочки, кожи, язвочки или другие нарушения целостности поверхности, а также болезни и воспаления десен, то риск заражения ВИЧ через оральный секс возрастает.
Если ВИЧ-инфицированный партнер получает оральный секс, и при этом у него наблюдается высокая вирусная нагрузка, а также какие-либо порезы или травмы в области гениталий, то он значительно больше рискует заразить своего партнера. При этом риск заражения при низкой вирусной нагрузке ничтожен, а при неопределяемой его вообще не существует, так как ни одного подобного случая до сих пор не зафиксировано.
Очень важно в этом случае прервать оральный секс еще до эякуляции, так как в семени мужчины может содержаться вирус. Необходимо помнить, что ВИЧ передается во время секса только в момент обмена жидкостями между партнерами, при этом данные жидкости (семя или кровь) должны попасть в кровоток неинфицированного пациента. Отметим, что слюна не входит в список опасных жидкостей, так как вирусы в ней не выживают. Поэтому поцелуи являются полностью безопасными.
Для снижения подобного риска рекомендуется не использовать зубную нить и не чистить зубы незадолго перед оральным сексом, поскольку тем самым могут быть нанесены травмы деснам. Также при оральном сексе можно использовать презервативы и лучше быть предельно избирательными при выборе половых партнеров.