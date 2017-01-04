Риск заражения ВИЧ через оральный секс крайне мал, если сравнить его с незащищенным вагинальным или анальным сексом. Однако это не значит, что риск отсутствует вовсе. При оральном сексе с помощь рта и содержащейся в нем слюны стимулируется влагалище или половой член партнера, то есть его гениталии. Если у одного из партнеров имеются какие-либо травмы мембраны, слизистой оболочки, кожи, язвочки или другие нарушения целостности поверхности, а также болезни и воспаления десен, то риск заражения ВИЧ через оральный секс возрастает.

Если ВИЧ-инфицированный партнер получает оральный секс, и при этом у него наблюдается высокая вирусная нагрузка, а также какие-либо порезы или травмы в области гениталий, то он значительно больше рискует заразить своего партнера. При этом риск заражения при низкой вирусной нагрузке ничтожен, а при неопределяемой его вообще не существует, так как ни одного подобного случая до сих пор не зафиксировано.



