По мнению Пойши, латышам чуть не хватает внутренней свободы и раскованности: "Сексуальность связана не только с конкретными сексуальными действиями и процессами, но и с отношением к жизни, в которой человек живет со своими эмоциями и желаниями". Она полагает, что человек может либо "нажать педаль газа" на радость собственным желаниям, либо прислушиваться к выученной "тормозной системе".

Между тем, Биндеманис подчеркивает проблему смешения понятий. "Сексуальность путают с внешностью. Приходится слышать даже такие обозначения как "сексуальное платье", "сексуальный телефон" и "сексуальная машина". Искусственное афиширование секса в огромной степени тормозит либидо", — уверен он. Биндеманис считает, что сексуальность есть то, что исходит от человека — "это вибрация".

"Мне очень понравилось определение одного латышского философа, который тоже исследовал сексуальность. Он сказал, что сексуальность — это воля к жизни. Это нечто такое, что гонит тебя вперед и вызывает желание жить дальше во что бы то ни стало", — отмечает Биндеманис.

Говоря о случайных связях, психолог Пойша полагает, что женщины склонны рассчитывать на нечто большее: "Внутренне женщина ощущает девальвацию своих истинных потребностей, так как это приспособленчество. Если мне нравится этот парень, я подписываюсь под правилами игры, я как бы оставляю тебе главную роль в пьеске. Но на самом деле мое подсознание надеется на отношения", — говорит эксперт.

В свою очередь Биндеманис отмечает: "Знаю, что это неидеальная модель отношений. Но есть женщины, которые тоже не готовы, они просто хотят наслаждаться жизнью". По словам Биндеманиса, он не водит домой девушек из клуба на одну ночь. "Мне нужна эмоциональная связь. Неважно, на неделю или на две", — признается художник.

При этом Биндеманис не согласен с тем, что мужчина не нуждается в прелюдии. "Это выдумка. Длительность прелюдии влияет на качество секса не только в плане чувств женщины. Это влияет на процесс во всех отношениях", — говорит он.