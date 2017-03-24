"Если это вас заводит, вы не одиноки": Гвинет Пэлтроу рассказала об анальном сексе

Вчера на его страницах вышло сразу несколько статей, посвященных интимным сторонам жизни — о равноправии в оргазмах, роли анального секса, этичности порнофильмов, эротических игрушках, правилах хорошего "повседневного" секса и свиданиях, когда тебе "за 40".

Гвинет задала вопросы о сексе известному психоаналитику Полю Жоаннидесу. "Сначала это всех шокировало, затем стало вопросом предпочтений, сейчас это практикуют практически все современные пары", — утверждается в статье. Однако стоит помнить, что анальный секс влечет за собой повышенный риск передачи ВИЧ и других инфекций, подчеркивает Гвинет, именно поэтому она решила отдельно обсудить эту тему.

Поль сообщил, что в первую очередь не стоит пытаться повторить все, что запечатлено в порнофильмах: в них сцены секса гипертрофированы, как, к примеру, сцены автомобильных гонок в боевиках. Женщинам или мужчинам, "принимающим" партнера, необходимо научиться расслаблять мышцы и не забывать пользоваться лубрикантами. Также нужно выбрать правильный угол — все не так просто, как кажется.

Что касается инфекций, стоит отдельно позаботиться о предохранении. В отличие от классического секса, риск получить ВИЧ при анальном возрастает в 17 раз. Причем при выборе презервативов, нужно обратить внимание на пометку "подходит для анального секса", уточнил специалист.

"Если анальный секс вас заводит, вы точно не одиноки", — пришли они к заключению.