Хотя любовь — очень загадочное чувство, которое влияет на людей самым странным и непредсказуемым образом, за тысячи лет ученые все же смогли выделить определенные стадии процесса влюбленности и любви. Всего их 7, и если вам это знакомо, значит, с большой долей вероятности, у вас таки любовь, а не страсть или просто влюбленность.





1. Начало





Это когда-то что-то или кто-то новый начинает приобретать совсем новое значение в вашей жизни. Может, это кто-то, кого вы знаете уже много лет, или тот, кого вы встретили всего пару часов назад. В любом случае, вы начинаете сосредотачиваться только на этом человеке.





2. Навязчивое мышление





Следующий этап — когда мысли о конкретном человеке начинают вторгаться в ваш разум. Вы анализируете ваши разговоры, вспоминаете, в чем он был одет или как улыбался. Вы думаете, как бы он отреагировал на этот фильм, что бы сказал.





Со временем вы становитесь одержимы такими мыслями. На самом деле, когда влюблены, люди думают об объекте своих чувств 85-100% времени, и неважно, чем вы при этом занимаетесь.





3. Кристаллизация





Говорят, влюбленные склонны идеализировать своих возлюбленных. Но ученые говорят, что третий этап развития таких чувств — это кристаллизация. Это создание четкого образа человека — причем не только с его положительными, но и с отрицательными качествами. Человек становится целостной и реальной личностью в вашем разуме. Хотя да, вы благосклонны к его недостаткам или даже считаете их забавными.





4. Желание, надежда и неуверенность





Итак, у вас сложился полный образ человека в вашей голове, и теперь вы боретесь с желанием иметь с ним отношения. Все, что происходит между вами, имеет эмоциональное значение: любой положительный момент — и вы думаете, что он тоже влюблен в вас, любой отрицательный — и вы в отчаянии.





На этом этапе вы очень переживаете, что расстанетесь (хотя может еще и не сходились), и решительно настроены преодолеть любые препятствия.





5. Гипомания





Это прилив энергии, когда вам кажется, что вы можете почти не есть и не спать. Еще это проявляется в нервной реакции: гиперемии (покраснения щек), дрожь (руки трясутся от страха или предвкушения встречи), неловкость (и соответствующие движения), заикание, потливость, учащенный пульс.





6. Ревность и интенсивная мотивация





Вы решительно настроены добиться своего возлюбленного. При этом вы иррационально ревнивы и готовы отпугнуть любую потенциальную соперницу. Для этого периода характерен страх быть отвергнутой и непреодолимое чувство тоски.





7. Беспомощность





Несмотря на всю решительность и интенсивность ваших чувств, в итоге все сводится к беспомощности. Сначала вы можете впасть в уныние, но по мере того, как проходит одержимость, вы начинаете думать, почему вели себя так неразумно.





На этом этапе вы все еще можете хотеть отношений, но начинаете смиряться с тем, что этого может и не быть. Наконец к вам возвращаются прагматизм и логика. Получится/не получится. Будь, что будет.



